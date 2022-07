„Wer Geld bekommt, muss auch etwas dafür leisten“ - AfD-Chef will Hartz-IV-Empfänger in die Pflicht nehmen

Personalmangel

Im Kampf gegen den grassierenden Personalmangel will AfD-Chef Tino Chrupalla auch auf Hartz-IV-Empfänger zurückgreifen.

Berlin – Die deutschen Flughäfen sind am Limit. Überall mangelt es an Arbeitskräften, was zu langen Schlangen, gestrichenen Flügen und frustrierten Reisenden führt. Airlines und Flughäfen suchen händeringend nach Personal – doch Rettung ist bisher keine in Sicht.

Hartz IV: AfD-Chef sieht Arbeitslose als Lösung des Fachkräftemangels

AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hingegen hält die Lösung für das Flughafen-Chaos-Problem für äußerst simpel. Im ARD-Online-Format „Frag selbst“ sorgte er mit einer Aussage zu Hartz-IV-Empfängern für Ärger. Als das Thema Arbeitskräftemangel und Einwanderung von Facharbeitern aufkommt, sagt der Moderator, dass Deutsche offenbar gewisse Jobs einfach nicht mehr machen wollten. Daraufhin entgegnet Chrupalla: „Wir haben ja nicht nur Deutsche in diesem Land, wir haben 2,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger – also da wird ja wohl jemand dabei sein, der die Koffer aus dem Flugzeug aufs Band legen kann.“

Da wird ja wohl jemand dabei sein, der die Koffer aus dem Flugzeug aufs Band legen kann.

Hartz-IV-Empfänger „zwangsverpflichten“?

Als der Moderator daraufhin die Frage stellt, ob man Arbeitslose „zwangsverpflichten“ sollte, weicht Chrupalla aus. Die Richtung, in die seine Antwort geht, ist jedoch eindeutig. Er entgegnet: „Ich bin der Meinung, dass jemand, der hier Sachbezüge bekommt, Geld bekommt, auch etwas dafür leisten muss.“ Der Politiker wünscht sich ein Leistungsprinzip. Würde also bedeuten: Nur wer Leistung erbringt, erhält auch Geld. Demnach würden Hartz-IV-Empfänger die überhaupt nicht arbeiten, auch gar kein Geld bekommen.

Beim ARD-Sommerinterview sprach Tino Chrupalla auch über das Flughafen-Chaos in Deutschland - und wie Hartz-IV-Empfänger die Lösung dafür sein könnten.

Auf Twitter sorgt das schließlich für einige wütende Kommentare. Ein Nutzer schreibt: „Chrupalla unterstellt pauschal, Hartz-IV-Bezieher würden sich auf einer sozialen Hängematte ausruhen und könnten ja arbeiten. Nur viele sind aus Krankheit in Hartz IV – das sagt er nicht.“ Ein anderer ärgert sich ebenfalls über die Aussage und tweetet: „Was ist das denn für ein Unsinn, Herr Chrupalla? Wer nichts leistet, ist wertlos und hat nichts verdient?“ (ph)

