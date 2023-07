AfD kommt in Thüringen laut Umfrage auf 34 Prozent

Teilen

In Thüringen liegt die AfD vor der CDU (Symbolbild) © Hanno Bode/Imago

Einer Umfrage zufolge kommt die AfD in Thüringen aktuell auf 34 Prozent.

Berlin in Deutschland - Nach dem am Mittwoch veröffentlichten „Thüringentrend“ des Instituts Infratest dimap im Auftrag für den MDR liegt die Rechtsaußen-Partei damit 13 Punkte vor der CDU, die mit 21 Prozent Platz zwei belegt. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow kam mit 20 Prozent auf Platz drei.

Die SPD folgt mit zehn Prozent auf dem vierten Platz. Auch die Grünen wären mit fünf Prozent im Landtag vertreten, die FDP hingegen droht mit vier Prozent den Einzug zu verpassen. Andere Parteien kamen auf sechs Prozent.



Im Vergleich zur Vorgängerumfrage vor rund einem Jahr konnte die AfD um neun Prozentpunkte zulegen. Die CDU verlor einen Prozentpunkt, die Linke gab um zwei Prozentpunkte nach. Auch die SPD verlor einen Prozentpunkt, die Grünen sackten um zwei Prozentpunkte nach unten ab. Die FDP verlor einen Prozentpunkt.

Eine Regierungsbildung könnte bei diesem Ergebnis schwierig werden. Weder die aktuelle rot-rot-grüne Regierung noch eine andere bislang in Deutschland praktizierte Koalition hätte eine Mehrheit.



31 Prozent der Befragten würden eine Koalition zwischen AfD und CDU befürworten. Bei den AfD-Anhängern sprachen sich 78 Prozent dafür aus. CDU-Anhänger waren vorsichtiger, sie würden diese Koalition nur zu 13 Prozent befürworten. Für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün wären 27 Prozent. Auf den gleichen Wert käme eine Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP. Für die Umfrage wurden zwischen dem 28. Juni und 3. Juli 1193 Menschen befragt.



Bei der Landtagswahl 2019 wurde die Linke stärkste Kraft mit 31,0 Prozent. Dahinter folgten die AfD mit 23,4 Prozent und die CDU mit 21,7 Prozent. Die SPD erreichte 8,2 Prozent, die Grünen 5,2 Prozent. Mit 5,0 Prozent schaffte die FDP den Einzug ins Parlament nur knapp. Es bildete sich eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung.



Thüringen ist nicht das einzige Bundesland, in dem die AfD laut Umfragen derzeit stärkste Kraft wäre. In Brandenburg wäre sie laut einer am Dienstag veröffentlichten Insa-Erhebung für die „Bild“-Zeitung mit 28 Prozent auf dem ersten Platz. Das wären viereinhalb Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2019. Auch in bundesweiten Umfragen konnte die Partei zuletzt zulegen. ald/mt