Agrarmininster wollen gegen Probleme durch Pandemie und Ukraine-Krieg vorgehen

Die Agrarminister beraten über Herausforderungen in der Landwirtschaft (Symbolbild) © Imago

Die Beratungen der Agrarminister von Bund und Ländern über die Herausforderungen in der Landwirtschaft und die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine haben am Donnerstagnachmittag begonnen.

Magdeburg/Moskau - «In einer Zeit, die erst durch Corona und dann durch die Ukraine-Krise dominiert wird, ist es wichtig, sich mit vollster Verantwortung den Problemen zu stellen und gemeinsame Lösungen anzustreben», sagte der Vorsitzende der Konferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchef Sven Schulze, der Deutschen Presse-Agentur. Ziel müsse sein, die Land- und Forstwirtschaft als unverzichtbaren Teil der Gesellschaft zukunftsfest aufzustellen und voranzubringen. Ein größeres Thema wird vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Sorge um eine weltweite Ernährungsknappheit die vorübergehende Erhöhung von Produktionskapazitäten in Deutschland sein. So hatten der CDU-Politiker Schulze aber auch Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) kürzlich die Nutzung sogenannter ökologischer Vorrangflächen für die gesamte Landwirtschaft gefordert. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) will die Flächen allerdings nur für die Futtermittelnutzung freigeben.

Özdemir stellte zudem klar, dass er auch in der angespannten Marktlage infolge des Ukraine-Krieges auf einen Umbau der Landwirtschaft hin zu mehr Klima- und Umweltschutz beharrt. Immer wieder klagen Landwirte über gestiegene Anforderungen durch Klimaauflagen. Anderen, etwa Umweltorganisationen, geht der bisherige Kurs nicht weit genug. Eigentlich sollte die Frühjahrskonferenz in Magdeburg stattfinden. Aufgrund der Corona-Infektionszahlen mussten die Minister auf das virtuelle Format umsteigen. Am Freitag sollen die Ergebnisse der Beratungen präsentiert werden. Im Zusammenhang mit der Agrarministerkonferenz wurden mehrere Proteste angekündigt.

Russland: Export-Stopp für Raps und Sonnenblumenkerne bis August

Russland verhängt ab diesem Freitag einen vorübergehenden Export-Stopp für Raps und Sonnenblumenkerne. Das Ausfuhrverbot gelte bis Ende August, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Moskau mit. Zudem solle der Export für Sonnenblumenöl von Mitte April bis Ende August auf 1,5 Millionen Tonnen begrenzt werden. Damit solle vor dem Hintergrund einer erhöhten Nachfrage und gestiegener Preise die Versorgung russischer Kunden sichergestellt werden. In Russland waren angesichts einschneidender westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs zuletzt viele Lebensmittel deutlich teurer geworden. Mancherorts kam es zu Hamsterkäufen. Mehrere Supermarktketten beschränkten den Verkauf von Grundnahrungsmitteln wie Zucker oder Buchweizen auf eine bestimmte Menge pro Person. (dpa)