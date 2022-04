Air-Berlin-Insolvenzverwalter: Beiseitelegen der Forderung für Schadenersatz von Etihad

Boeing 737 800 der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin auf einem Taxiway des Flughafen Berlin-Tegel. © Frank Sorge / IMAGO

Der Insolvenzverwalter der Air Berlin, Lucas Flöther, fordert vom einstigen Großaktionär, Etihad, keinen Schadenersatz mehr.

Berlin - Das teilte ein Sprecher Flöthers am Montag mit. Hintergrund ist eine juristische Entscheidung, nach der der Schadenersatzprozess in Großbritannien geführt werden müsste, nicht in Deutschland. Dort sieht Flöther keine ausreichenden Erfolgsaussichten für seine Klage. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» (Sonntag) berichtet.

Die verlustreiche Air Berlin hatte 2017 Insolvenz angemeldet, nachdem Etihad ihre Unterstützung beendet hatte. Dabei hatte die arabische Fluggesellschaft erst wenige Monate zuvor in einem «Letter of Support» weitere Unterstützung für mindestens 18 Monate zugesagt. Flöther hoffte deshalb zunächst auf Schadenersatz von mehr als 500 Millionen Euro. Die einst zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft war von Berlin aus gesteuert worden, hatte als Gesellschaft britischen Rechts ihren Sitz formell aber am Londoner Flughafen Stansted. (dpa)