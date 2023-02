Air India plant Kauf von 250 Airbus-Maschinen

Air India will 250 Airbus-Maschinen kaufen.

New Delhi in Indien - Die Airline und der europäische Flugzeugbauer unterzeichneten am Dienstag eine entsprechende Absichtserklärung, die auch die Option auf weitere Maschinen enthält. Indische Medien berichteten, Air India wolle beim US-Wettbewerber Boeing in ähnlich großem Stil einkaufen. Der indische Markt wächst stark: Airbus rechnet mit einer Zunahme der Passagiere von 165 Millionen 2019 auf 641 Millionen 2041.

Den „Letter of Intent“ unterzeichneten die Chefs von Airbus und Tata, Eigentümer von Air India bei einer Feier während der Luftfahrtmesse AeroIndia in Bangalore. Per Video waren der indische Premier Narendra Modi und der französische Präsident Emmanuel Macron zugeschaltet.



Die Fluggesellschaft war im vergangenen Jahr privatisiert worden. Sie will laut Absichtserklärung 210 Mittelstrecken- und 40 Langstreckenflugzeuge von Airbus kaufen. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt, der Katalogpreis (Stand 2018) beträgt mehr als 36 Milliarden Dollar. Er wird aber so gut wie nie gezahlt.

Air India fliegt aktuell mit 115 Maschinen. Seit 2006 hat die Fluggesellschaft keine neuen Maschinen gekauft. Sie war 1953 verstaatlicht und stets von der indischen Regierung finanziell unterstützt worden. Im Januar 2022 verkaufte die Regierung die Airline für 2,4 Milliarden Dollar an die Tata-Gruppe, ein Konglomerat mit Produkten von Tee bis Stahl. Tata macht sich nun daran, die Flotte zu erneuern.



Air India hat auf dem nationalen Markt für Flüge nur einen Marktanteil von 8,7 Prozent - der Billiganbieter IndiGo hat hier allein einen Anteil von 56 Prozent. Bei internationalen Flügen ist Air India noch die Nummer eins im Land. Airline-Chef Campbell Wilson will den Marktanteil bei Inlandsflügen in den nächsten fünf Jahren auf 30 Prozent anheben. ilo/pe