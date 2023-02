Airbnb erzielt erstmals Jahresgewinn

Airbnb-Logo © Budrul Chukrut/IMAGO

Airbnb konnte erstmals einen Jahresgewinn erzielen, seit wieder vermehrt gereist wird.

San Francisco in den USA - 2022 sei ein Netto-Gewinn von 1,9 Milliarden Dollar (1,77 Milliarden Euro) erzielt worden, teilte die Ferienwohnungs-Plattform am Dienstag in San Francisco mit. Im Jahr zuvor hatte der US-Konzern noch einen Verlust von 352 Millionen Dollar eingefahren.

Vor allem in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres habe die Buchungsnachfrage stark angezogen, erklärte Airbnb. Und auch in diesem Jahr laufe das Geschäft gut an. „Wir sind erfreut darüber, dass es weiter eine starke Nachfrage gibt.“ Unter anderem hätten viele Europäer ihren Sommerurlaub schon Anfang des Jahres gebucht.



Auf Airbnb wurden Ende 2022 den Angaben zufolge 6,6 Millionen Ferienwohnungen angeboten - so viele wie nie zuvor. Das Unternehmen führt dies unter anderem darauf zurück, dass angesichts der derzeit weltweit angespannten Wirtschaftslage viele Menschen nach Zusatzeinkünften suchen und dabei auch ihre Zimmer oder Wohnungen vermieten.

Airbnb hatte wie die gesamte Reisebranche massiv unter der Corona-Pandemie gelitten. Mitte 2020 entließ der Konzern 1900 Mitarbeiter und damit ein Viertel seiner Angestellten. jes