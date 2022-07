Aiwanger für Reaktivierung abgeschalteter Atomkraftwerke

Teilen

Hubert Aiwanger © IMAGO / Sven Simon

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich wegen drohender Energieknappheit dafür ausgesprochen, stillgelegte Atomkraftwerke zu reaktivieren.

München in Deutschland - Aiwanger sagte am Dienstag im Deutschlandfunk, es müsse alles wieder ans Netz genommen werden, was verantwortbar sei. Das Ende 2021 abgeschaltete bayerische Atomkraftwerk Gundremmingen C verfüge über Brennstäbe, die bis August 2023 Strom liefern könnten. Auch die beiden anderen zu dem Zeitpunkt vom Netz genommenen Kraftwerke sollten wieder hochgefahren werden.

Für die drei derzeit noch laufenden Atomkraftwerke forderte Aiwanger ebenfalls längere Laufzeiten. So könne etwa das bayerische Atomkraftwerk Isar 2 ebenfalls bis August 2023 mit den vorhandenen Brennstäben weiterarbeiten, sagte der Vorsitzende der Freien Wähler.

Neben Isar 2 laufen aktuell noch die Kraftwerke Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg) und Emsland (Niedersachsen). Sie sollen nach jetzigem Stand am Jahresende abgeschaltet werden. Die FDP-Bundestagsfraktion sprach sich allerdings für die Nutzung dieser drei Kraftwerke bis Anfang 2024 aus.



Ende 2021 waren neben Gundremmingen C auch die Kraftwerke in Brokdorf (Schleswig-Holstein) und Grohnde (Niedersachsen) vom Netz gegangen. cha/bro