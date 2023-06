Aiwanger spottet auf Twitter über FDP-Kampagne – und wird für „tolle Wahlkampfhilfe“ gefeiert

Von: Amy Walker

Der bayerische Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger stichelt gerne mal gegen die Opposition. Jetzt hat er eine FDP-Kampagne hops genommen - und damit für ein ungewohnt breites Echo gesorgt.

München – Die FDP hofft eigentlich darauf, bei der Landtagswahl in Bayern im Herbst kein neues Debakel erleben zu müssen. Ob das klappen wird, darauf lassen die Umfragen aktuell noch nicht hoffen. Unterstützen sollte wohl ein neues Wahlplakat, dass gegen den Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, zielt. Das ging aber eher nach hinten los.

FDP-Plakat: „Mehr AI. Weinger wanger“

Aufmerksam auf die neue Kampagne machte nämlich niemand anderes sonst als Hubert Aiwanger selbst. Auf Twitter, wo der Vize-Ministerpräsident fast 44.000 Follower hat, postete er ein Bild der neuen FDP-Kampagne. Mit dem Plakat versuchten die Liberalen es mit einem Wortspiel: „Mehr AI. Weniger wanger.“

Sowohl auf Twitter als auch auf LinkedIn spottete Aiwanger über das Plakat und bedankte sich für die „Wahlkampfhilfe“ der Liberalen. Und seine Follower sind von seiner „Schlagfertigkeit“ begeistert. „Mit Peinlichkeiten kennt sich die FDP ja mittlerweile aus“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin auf Twitter, ein anderer kommentiert, dass er aus der Wahlkampfkampagne „tiefe Verzweiflung“ bei der FDP erkenne. „So antworten kluge Leute auf dumme Sprüche“, findet wieder ein anderer.

Freie Wähler liegen in den Umfragen hinter der AfD

Dass die FDP in den Umfragen aktuell zwischen 4 und 5 Prozent schwankt, merken auch einige Kommentatoren an. Ob sie denn überhaupt ins Parlament kommen, sei zweifelhaft, so mehrere Nutzer. „FDP sollte es erstmal mit natürlicher Intelligenz versuchen. Dürfte nicht schaden“, konstatiert ein Nutzer bei LinkedIn.

Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger gibt eine Regierungserklärung ab. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Dabei stand Hubert Aiwanger - von seinen Fans liebevoll „Hubsi“ genannt - neulich wegen polemischer Aussagen bei einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung in der Kritik. Vor tausenden Demonstranten in Erding sagte der Freie-Wähler-Chef: „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.“ Damit wurde ihm vorgeworfen, mit solchen Aussagen der AfD nachzueifern.

Aktuellen Umfragen zufolge liegen die Freien Wähler bei 11 Prozent – ein Prozentpunkt hinter der AfD.