Aktie der Schweizer Bank UBS legt nach Credit-Suisse-Übernahme zu

Übernahme der Credit Suisse von UBS (Symbolbild) © Jaap Arriens/IMAGO

Die Aktie der Schweizer Bank UBS hat am Montag am frühen Nachmittag ins Plus gedreht.

Zürich in der Schweiz - Nach der Übernahme der Problembank Credit Suisse hat die Aktie der Schweizer Großbank UBS am Montag am frühen Nachmittag zugelegt. An der Börse in Zürich lag der Kurs der UBS 2,16 Prozent im Plus bei 17,48 Schweizer Franken. Bei Börsenbeginn am Morgen war der Kurs der UBS zunächst eingebrochen.

Das Minus hatte dabei zunächst rund 15 Prozent betragen. Dann erholte sich der Kurs der UBS aber zunehmend.



Die UBS hatte die Credit Suisse am Sonntag nach tagelangen Verhandlungen für drei Milliarden Franken gekauft. Die Regierung der Schweiz hatte dies als „entscheidend“ nicht nur für die Schweiz, sondern für die Stabilität des gesamten globalen Finanzsystems genannt. Die USB zahlt den Kaufpreis in eigenen Aktien. Die Zentralbank der Schweiz hat eine Liquiditätshilfe von bis zu 100 Milliarden Schweizer Franken angekündigt. ilo/bk

Kritik in der Schweiz nach Not-Übernahme von Credit Suisse durch UBS

Sie ist als Rettungsmaßnahme gedacht, doch die Not-Übernahme der angeschlagenen Credite Suisse durch den bisherigen Mitbewerber UBS sorgt in der Schweiz auch für massive Kritik. Aus Politik und Wirtschaft werden Befürchtungen laut, die Hauruck-Aktion könne nicht nur den Schweizer Branchenprimus UBS schwächen, sondern sogar den wichtigen Bankensektor des Landes insgesamt.



Zwar wird der Schritt von der Regierung in Bern als unvermeidlich hingestellt - von „unkalkulierbaren Folgen“ eines Zusammenbruchs der Credit Suisse für das Land und die internationalen Finanzmärkte sprach Bundespräsident Alain Beret. Gleichwohl herrscht in dem Land Entsetzen über die auf massiven politischen Druck hin zustande gekommene Übernahme.



Kritik gibt es vor allem daran, dass die Schweizer Behörden in den Tagen davor zu langsam und zu wenig gehandelt hätten. Damit sei die Chance vertan worden, die Traditionsbank Credit Suisse trotz ihrer Krisen und Skandale der vergangenen Jahre noch zu retten. Stattdessen sei dann mit der Brechstange die Megafusion mit der UBS durchgesetzt worden, die rund drei Milliarden Franken in eigenen Aktien für den Erwerb der bisherigen Nummer zwei unter den Schweizer Banken zahlen soll.



Nach dem Einbruch des Aktienkurses von Credit Suisse am vergangenen Mittwoch habe es einen vollen Tag gedauert, bis die Schweizer Zentralbank und die Finanzaufsicht eine Unterstützung von über 50 Milliarden Franken auf den Weg brachten, heißt es in Medienkommentaren. Erst am Sonntag habe sich dann auch die Regierung in Bern eingeschaltet, wird weiter kritisiert.



Von einer „Schande für die Schweiz“ spricht der Vorsitzende der Liberalen Partei, Thierry Burkhart. Der Sonntag sei „ein dunkler Tag für den Schweizer Finanzsektor und für die Schweiz insgesamt“ gewesen.



Von einem „historischen Skandal“ ist im Zürcher „Tages-Anzeiger“ die Rede. Auf einen Ansehensverlust für die Wirtschaft des Landes verbunden mit sozialen Einbußen durch erwartete Jobkürzungen weist die „Tribune de Geneve“ hin.



Allerdings wird in den meisten Kommentaren auch eingeräumt, dass es am Sonntag letztlich kaum noch Alternativen zu der dann beschlossenen Lösung gegeben habe. Insofern stimmen die meisten Analysen mit der Einschätzung Bersets überein, die Übernahme durch UBS sei dann die „beste Lösung“ gewesen, um weitere Vertrauensverluste in die Schweizer Banken zu verhindern. Als einzige mögliche Alternative wäre demnach eine Verstaatlichung der Credit Suisse in Frage gekommen.



Skeptisch wird allerdings auch die Rolle der neuen Riesen-Bank UBS beleuchtet. Analysten verweisen auf durchwachsene Erfahrungen mit derartigen Zwangsheiraten in der Vergangenheit. Altlasten der Credit Suisse könnten auch die neue größere UBS beschädigen und Forderungen nach weiterer staatlicher Unterstützung auslösen, warnt der Analyst Andrew Kenningham von Capital Economics.



„Es gibt viel Ungewissheiten und erhebliche Risiken“, erklärt auch der Finanzexperte Andreas Venditti. Auf die Gefahren durch das Entstehen eines neuen Branchen-Giganten verweist auch die „Neue Züricher Zeitung“: „Ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht“, heißt es dort in drastischen Worten. bk/ilo