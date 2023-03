Banken-Beben: Wie sicher ist mein Geld?

Übersicht

Von Dennis Fischer

Das Bankenbeben in den USA und der Schweiz hat die Finanzmärkte erschüttert. Auch bei Sparern wächst die Sorge. Vielen fragen sich: Wie sicher ist mein Geld?

München - Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) hat ungeahnte Folgen für die Kapitalmärkte. Auch über eine Woche nach dem Zusammenbruch der SVB ist die Lage angespannt. Aber was bedeutet die Entwicklung für Anleger und Sparer in Deutschland? Welche Folgen hat das für Aktien, Anleihen oder Sparguthaben? Ein Überblick.

Welche Gefahr besteht für mein Konto?

Derzeit sieht es nicht danach aus, dass eine deutsche Bank in Schwierigkeiten geraten könnte. Das sieht auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) so, der den deutschen Sparern jüngst via Interview versicherte, dass ihre Einlagen sicher seien.

Und wenn doch mal eine Bank pleitegeht?

Für diesen Fall gibt es die sogenannte gesetzliche Einlagensicherung. Für bis zu 100.000 Euro existiert ein Schutz für Einzelpersonen innerhalb der Europäischen Union. Für Ehepaare mit einem Gemeinschaftskonto sind es bis zu 200.000 Euro. Dieser Schutz gilt pro Bank und umfasst Girokonten, Tagesgeld und Festgeld.

Und was ist mit Beträgen darüber hinaus?

Einige deutsche Banken werben damit, dass auch höhere Beträge abgesichert sind – nämlich über den freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Sparkassen und Genossenschaftsbanken versprechen außerdem, sich im Notfall gegenseitig zu stützen. „Auf solche Zusagen sollen sich Verbraucher aber nicht unbedingt verlassen“, sagt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegenüber der FAZ. Be­träge von mehr als 100.000 Euro sollten Sparer unbedingt auf mehrere Institute aufteilen.

Was ist mit Aktien, Anleihen und Fonds?

Für Aktien, Anleihen und Investmentfonds gilt: Die Bank verwahrt diese nur. Sie gehören aber dem Anleger und sind in der Bilanz der Bank ein sogenanntes Sondervermögen. Das heißt: Geht die Bank pleite, gehören Aktien & Co. nicht zur Insolvenzmasse. Betroffene Kunden können ihre Anlagen dann auf ein Depot bei einer neuen Bank übertragen lassen.

Wie sieht es mit Geld im Ausland aus?

Zunächst gilt die Einlagensicherung in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Das Geld sollte damit abgesichert sein. Verbraucherschützer Niels Nauhauser rät dennoch zur Vorsicht. Im Falle einer Bankenpleite erfolge die Auszahlung über die nationalen Sicherungssysteme, die Sparer sind somit auf das jeweilige Land angewiesen. „Wer die höchste Sicherheit haben möchte, sollte sein Geld nur bei Institutionen anlegen, die über die deutsche gesetzliche Einlagensicherung abgesichert sind“, sagt Nauhauser. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken herausfinden.