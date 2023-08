„Fragwürdige Aktien“: Sozialverband kritisiert Reformpläne der Ampel

Von: Lisa Mayerhofer

Die Aktienrente ist ein zentrales Element der geplanten Rentenreform der Regierung.

Die Aktienrente ist ein zentrales Element der geplanten Rentenreform der Regierung. Doch an den Plänen gibt es scharfe Kritik. Ein Sozialverband warnt vor schlechten Renditeaussichten.

Berlin – Die demografische Entwicklung setzt das Rentensystem in Deutschland immer stärker unter Druck. Wie können die Renten in Zukunft gesichert werden, wenn immer mehr Rentner auf immer weniger Erwerbstätige kommen? Eine Antwort der Bundesregierung auf dieses Problem ist die sogenannte Aktienrente, auch Generationenkapital genannt. Doch der Plan stößt auf harte Kritik.

So fordert der Sozialverband VdK von der Ampel-Koalition Alternativen zum geplanten Generationenkapital bei der Rente. „Diese Wette auf die Zukunft kann richtig schiefgehen“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Daher muss der Staat andere Möglichkeiten nutzen, um für gute Renten zu sorgen, als in fragwürdige Aktien zu investieren.“

Aktienrente zentrales Element der Rentenreform

Das Generationenkapital – oder eben die Aktienrente – ist ein zentrales Element der geplanten Rentenreform der Regierung. Zunächst sollen 10 Milliarden Euro aus öffentlichen Krediten am Kapitalmarkt angelegt werden. Mit den Erträgen aus den Anlagen auf dem Aktienmarkt soll ein Anstieg der Rentenbeiträge in Zukunft abgemildert werden. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollen ihre Pläne dazu demnächst präsentieren.

Doch das Vorhaben stößt auf Widerspruch – auch aus den eigenen Reihen. Der Grünen-Rentenexperte Markus Kurth hatte die Pläne vor kurzem scharf kritisiert. Er verwies dabei auf zuletzt sinkende Renditeerwartungen an den Kapitalmärkten. Daher sei es schwierig, „mit der Aktienrente überhaupt eine positive Rendite zu erwirtschaften“, so Kurth.

Aktienrente: Bentele warnt vor schlechten Renditeaussichten

Bentele sagte nun: „Selbst Experten aus den eigenen Reihen der Ampelkoalition glauben nicht an das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag und schlagen Alarm: Die Renditeaussichten bei dem angedachten Kapitalstock sind bescheiden.“ Damit alle Menschen in Deutschland später von ihrer Rente leben könnten, brauche es daher steigende Löhne.

„Außerdem darf die Regierung nicht weiter dabei zuschauen, wie Menschen arbeiten, ohne sozialversichert zu sein“, sagte Bentele. „Daher muss sie dringend die Minijobs abschaffen. Jeder verdiente Euro stärkt so die Rentenkasse.“ Es brauche nicht besonders viel Fantasie, um noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten für eine solide Rente zu finden. „Je mehr Menschen einzahlen, desto stabiler ist die Alterssicherung“, sagte Bentele. Daher sollten auch Selbstständige, Beamtinnen und Beamte und Abgeordnete einbezogen werden.

FDP: Kritik an Generationenkapital zeuge „von großem Unwissen“

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai verteidigte dagegen die Pläne für das sogenannte Generationenkapital. „Wir brauchen die Erträge aus dem Kapitalmarkt, um die Rente zukunftsfest zu machen“, sagte er der Funke-Mediengruppe. Die Kritik von Grünen und Gewerkschaften zeuge „von großem Unwissen“. „Wir können nicht weiter einzig und allein auf das Umlageverfahren setzen, das wäre geradezu fahrlässig und in höchstem Maße ungerecht gegenüber künftigen Generationen.“

