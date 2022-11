Aktienrente: Was geplant ist, was sie für Rentner und Einzahler bedeutet – und was dagegen spricht

Fragen und Antworten zu den Ampel-Plänen

Von Patricia Huber schließen

Christian Lindner will noch in diesem Jahr die Aktienrente durch die Instanzen bringen. Doch was versteht man darunter eigentlich? Alle Fragen und Antworten im Überblick.

München – Der Renteneintritt der Baby-Boomer-Generation könnte für die deutsche Alterssicherung zum großen Problem werden. Dann fehlen nämlich einerseits etliche Beitragszahler, die auf der anderen Seite zu Renten-Beziehern werden. Die Ampel-Koalition sieht hier die Aktienrente als mögliche Lösung. Doch was steckt eigentlich dahinter? Merkur.de klärt die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Renten-Reformplänen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Aktienrente: Was ist das eigentlich und wie funktioniert sie?

Um das Rentenniveau und den Rentenbeitragssatz in Deutschland langfristig zu stabilisieren, haben sich die Ampel-Parteien auf die Aktienrente geeinigt. Dabei fungiert diese als Teil der staatlichen Altersvorsorge. Ein Teil der Rentenversicherungsbeiträge wird dann in Aktienfonds investiert. Die Aktienrente soll dann den Grundstein für die Kapitaldeckung des Rentensystems bilden. Dann würde die Rentenversicherung die Beiträge am Kapitalmarkt investieren und daraus und aus den Erträgen Einnahmen erzielen.

Wie viel kostet die Aktienrente den Steuerzahler?

Der für den Einstieg in die Kapitaldeckung notwendige Kapitalstock, eine sogenannte Aktienrücklage, soll laut einem Papier aus dem Ministerium „teilweise kreditfinanziert“ aufgebaut werden – also mit Schulden. Dazu sollen im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Form von Darlehen in Höhe von zehn Milliarden Euro zugeführt werden.

Wann startet die Aktienrente?

Noch in diesem Jahr möchte Christian Lindner den Gesetzesentwurf zur Aktienrente durch die Instanzen bringen. Gibt es hier keine Probleme, sollen die Erträge des Kapitalstocks ab Mitte der 2030er Jahre einen Beitrag zur Stabilisierung der Beitragssatzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung leisten.

+ Bundesfinanzminister Christian Lindner möchte die Aktienrente noch in diesem Jahr durch die Instanzen bringen. © Swen Pförtner/dpa

Bedeutet das dann einen Anstieg der Renten?

Nein. Die Aktienrente soll nicht zwingend dafür sorgen, dass die Renten künftig höher ausfallen. Sie soll lediglich zur Stabilisierung des Systems dienen.

Unser kostenloser Renten-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

Was spricht gegen die Aktienrente?

Kritik kam vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Vorstandsmitglied Anja Piel sagte der Deutschen-Presse-Agentur: „Jedem Privatanleger rät man davon ab, Aktiendepots über Schulden zu finanzieren.“ Dass in einer älter werdenden Gesellschaft mehr Geld für Altersversorgung ausgegeben werden müsse, sei richtig. „Ob es aber eine echte Entlastung für diese Herausforderung ist, sich dafür auf dem Kapitalmarkt zu verschulden, um dann aus den Erträgen eines Kapitalstocks Schuldendienste mit Zins und Zinseszins zu zahlen, ist höchst zweifelhaft.“

Ähnlich kritisch äußerte sich der Chef des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Markus Jeger. „Die Aktienrente, die wir als zusätzliches Standbein der Altersvorsorge befürworten, kann die strukturellen Defizite nicht ausgleichen“, merkt er an.

Was passiert bei einem Börsencrash mit der Aktienrente?

Tatsächlich könnte das zum Problem werden. In Schweden, wo das Modell schon lange Teil des Rentensystems ist, musste der Staat den Aktienfonds mehrfach bezuschussen, berichtet Zeit.de. Auch in den Niederlanden gab es in der Vergangenheit häufiger Probleme, als die Renditen niedriger ausgefallen sind. In den USA besteht die Betriebsrente zu 75 Prozent aus Aktienfonds. Dort kehren mittlerweile immer mehr Rentner zurück ins Arbeitsleben oder gehen später in Rente, da das Geld mit der aktuellen Situation an der Börse schlichtweg nicht mehr reicht. (ph/dpa/AFP)

Rubriklistenbild: © Swen Pförtner/dpa