Akw Isar 2: Reservebetrieb laut Betreiber technisch nicht machbar

Kernkraftwerk Isar 2 © IMAGO/Dirk Sattler

Nach „Spiegel“-Informationen hält der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 einen Reservebetrieb für technisch nicht machbar.

Hamburg in Deutschland - Der Vorschlag, "zwei der drei laufenden Anlagen zum Jahreswechsel in die Kaltreserve zu schicken, um sie bei Bedarf hochzufahren, ist technisch nicht machbar", zitierte das Magazin am Mittwoch aus einem Brief von Preussen-Elektra-Chef Guido Knott an Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen vom Dienstag.

Problematisch sei, dass der Meiler komplett heruntergefahren sein werde und die Brennstäbe schon an das Ende ihrer Leistungsfähigkeit kämen, hieß es in dem Bericht. "Dann nämlich ist mit den eingeschränkten Möglichkeiten eines solchen Reaktorkerns ein Wiederanfahren im fortgeschrittenen Streckbetrieb nicht und schon gar nicht kurzfristig innerhalb einer Woche machbar", schrieb Knott den Angaben zufolge.

Der Preussen-Elektra-Chef habe dabei darauf hingewiesen, dass ein solches Prozedere "nicht praktiziert" werde. Sein Unternehmen besitze damit "keine Erfahrungswerte". Knott warne deshalb davor, die Option eines Wiederanfahrens ausgerechnet für diesen Winter zu erwägen, berichtete der "Spiegel". "Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen."



Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Montag angekündigt, dass die Kernkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg noch bis Mitte April 2023 bei Engpässen als Notreserve zur Verfügung stehen sollten. Ein Weiterbetrieb über das Jahresende hinaus soll dabei nicht automatisch erfolgen - die Kraftwerke sollen nur wieder Strom erzeugen, wenn tatsächlich eine Mangelsituation bei der Stromversorgung Eintritt. mt/cne