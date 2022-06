Trotz gekürzter Lieferung: Russland verdient genauso viel am Gas wie vor der Drosselung

ja haben wir, aber keine 20kwp wie Sie sich das vorstellen benötigt man eher sowas in dieser Richtung. Wir würden uns schon sehr schwer tun ein Auto überhaupt laden zu können, weil die Leistung das teilweise gar nicht her gibt. An so Tagen wie heute, teilweise Sonnenschein, vieles Diffusses Licht, würden wir keinen Akku laden können. Das würde vorrausetzten, dass wir nur den Akku laden und den Strom nicht mehr selbst nutzen - was totaler Schwachsinn wäre. Das heißt, ich müsste so viel überproduzieren, was wirklich nicht so oft vorkommt.

Die Frage ist eher wie groß ist Ihre Anlage und teilen Sie doch bitte mal einen Screenshot aus Ihrer App mit uns.