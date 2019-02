Absurdes Valentinstag-Angebot bei Aldi hat Hammer-Preis, der Kunden aufregt

Aldi hat zum Valentinstag besondere Rosen im Angebot. Doch ein Detail verärgert Kunden total.

München - Das ist ein teurer Liebesbeweis: Zum Valentinstag hat Aldi besonders langlebige Blumen im Sortiment: Während normale Rosen in der Regel schon nach etwa einer Woche verwelkt sind, sollen die Rosen der Marke „Eternal Princess“ bis zu drei Jahre lang frisch aussehen. Die Blumen werden in einer Schachtel geliefert und sind bis zu 14 Zentimeter lang.

Die Blumenboxen sind zwar eine schöne Idee, doch sie haben auch einen stattlichen Preis: Die kleinste Schachtel mit etwa fünf Rosen kostet stolze 54,99 Euro. Die Valentinstagsedition in einer herzförmigen Verpackung kostet sogar 64,99 Euro.

Facebook-User finden die langlebigen Aldi-Rosen viel zu teuer

Die Facebook-User sind sich einig: Das ist zu viel. „Meine Herren, das ist aber teuer. Da kauf ich mir lieber immer mal wieder ein paar frische Blumen“, schreibt eine Nutzerin. „Viel zu teuer! Ich würde mich darüber ärgern, wenn mein Mann mir das kauft!“, heißt es in einem anderen Kommentar. Auch der 10-Prozent-Rabattcode kann die Facebook-Community nicht besänftigen. Am Valentinstag bleiben die meisten Schenkenden also wohl lieber bei normalen Rosen oder Schokolade.

