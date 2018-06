Kunde sauer über Produkt-Optimierung bei Aldi - Der Discounter reagiert

Eigentlich hatte Aldi nur Gutes im Sinn, als der Discounter eine Verbesserung an einem bewährten Produkt vornahm. Ein Kunde sah die Veränderung aber eher negativ und echauffierte sich online.

München - Ungeahnte Problemen können in Zukunft wohl auf Kunden von Aldi Süd zukommen. Zumindest wenn es um den Wasserkauf geht. Grund dafür ist eine nicht unerhebliche Veränderung, die der Discounter-Riese an seinen Plastikflaschen vorgenommen hat und die jetzt einen Kunden nicht gerade glücklich macht.

Auf den ersten Blick sieht man wohl kaum einen Unterschied zwischen den alten und den neuen Wasserflaschen, doch gerade beim Aufschrauben wird die Optimierung, die Aldi an seinem Produkt vorgenommen hat, deutlich.

Kunde ernüchtert: „Wer kam auf die Wahnsinnsidee?“

In einem Vergleichsbild, das der Facebook-User Tobias Roth hochgeladen hat (Post mittlerweile gelöscht, Anm. d. Red.), erkennt man dann aber doch, was an der Flasche verändert wurde: Der Deckel ist ein ganzes Stück kleiner geworden. „Wer kam auf die Wahnsinnsidee, den Schraubverschluss zu halbieren?“, fragt der Aldi-Kunde in die Weiten des sozialen Netzwerkes und legt mit einer belustigten Erklärung nach, was ihn an der Veränderung stört. „Da greift man als ausgewachsener Mann ja ins Leere beim Öffnen.“

In den Kommentaren unter seinem Posting bekommt Tobias Roth viel Zustimmung von anderen Nutzern. „Kann mich nur anschließen, ist für viele Leute schwieriger zu öffnen weil kaum mehr (an)griffsfläche ist.“, heißt es von einer Userin. „Ich würde dir Lidl empfehlen“, rät eine weitere.

Aldi antwortet: Das ist der Grund für die Änderung

Aber auch Aldi Süd selbst hat es sich nicht nehmen lassen und eine ausführliche Antwort abgegeben (Auch dieser Kommentar wurde mittlerweile gelöscht, lag der Redaktion aber vor, Anm. d. Red.), welche die zugegebenermaßen vielleicht etwas unglückliche Produkt-Optimierung plausibel erklärt:

„Wir können deinen Ärger über den neuen Verschluss verstehen und es ist nicht unsere Absicht, dass du damit Probleme hast. Im Sinne einer ressourcenschonenden Produktion bewerten wir unsere Verpackungen immer neu und optimieren diese. Das kommt durch den geringeren Verpackungsmaterialeinsatz auch der Umwelt zu Gute. Dein Feedback leiten wir trotzdem gerne an unsere Kollegen weiter, damit auch du als ausgewachsener Mann nicht mehr in's Leere greifen musst!“

Der Discounter kümmert sich also um seine Kunden. Einfacher können Tobias Roth und Co. ihre Wasserflaschen durch die Anteilnahme aber wohl auch nicht öffnen.

