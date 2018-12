Große Überraschung seit Donnerstag: Diese Produkte gab es bei Aldi noch nie

Aldi hat etwas völlig Neues in seinem Prospekt-Angebot: Seit Donnerstag will der Discounter mit einem Angebot punkten, das für ihn ungewöhnlich ist.

Mülheim - Aldi will sich immer mehr vom „Billig“-Image lösen und erfindet sich derzeit ständig neu. Kürzlich verpasste Aldi seinen Filialen in einem Testlauf ein runderneuertes, modernes Design. Nun der nächste Schritt in Richtung Zukunft: Aldi bietet in seinen Läden erstmals Literatur-Bestseller an. Aldi wird zur Buchhandlung!

Top-Autoren bei Aldi: Von Sebastian Fitzek bis Hera Lind

Insgesamt 17 Taschenbücher liegen künftig in den Filialen aus, darunter Werke von Bestseller-Autoren wie Sebastian Fitzek oder Hera Lind. Das berichtete vorab die Westfälische Rundschau. Und schreibt, dass dies erstmals der Fall sei.

Die Änderungen werden rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft umgesetzt: Bei Aldi Süd sind die Bücher seit dem 29. November zu haben, bei Aldi Nord gibt es sie ab dem 6. Dezember zu kaufen. Das bestätigte ein Aldi-Sprecher. Auch auf der Webseite von Aldi Süd wird das Angebot schon angepriesen.

Diese Bestseller gibt es bei Aldi zu kaufen:

Hera Lind: „Mein Mann, seine Frauen und ich“

Sebastian Fitzek: „Abgeschnitten“ (Filmbuch)

Sebastian Fitzek: „Passagier 23“

Michael Tsokos: „Zerbrochen“

Arno Strobel: „Im Kopf des Mörders − Kalte Angst“

Gil Ribeiro: „Lost in Fuseta“

Joy Fielding: „Solange du atmest“

Nicholas Sparks: „Seit du bei mir bist“

Patricia Shaw: „Brennender Traum“

Dani Atkins: „Das Leuchten unserer Träume“

Gabriella Engelmann: „Strandkorbträume“

Marie Force: „Jede Minute mit dir“

Renate Bergmann: „Ich habe gar keine Enkel“

Eric Berg: „Die Schattenbucht“

Sophie Kinsella: „Muss es denn gleich für immer sein?“

Nora Roberts: „Schattenmond“

Nora Roberts: „Stunde der Schuld“

