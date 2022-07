Aldi senkt überraschend Preise für Hackfleisch und Steaks – Andere Supermärkte dürften reagieren

Von: Thomas Schmidtutz

Aldi-Filiale: Der Discounter läutet bei Frischfleisch eine neue Preisrunde ein. © Imago/Michael Gstettenbauer

Wegen der hohen Inflation schränken sich immer mehr Verbraucher ein. Auch bei Fleisch drückt das aufs Geschäft. Der Discount-Riese Aldi will den Absatz jetzt wieder ankurbeln.

Essen – Pünktlich zur heißen Phase der Grillsaison hat der Discount-Riese Aldi hat am Montag überraschend die Preise für Frischfleisch gesenkt. Man gebe damit sinkende Einkaufspreise an die Kundinnen und Kunden weiter und leiste einen Beitrag zur Abschwächung der Inflation, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd in Essen.

Erst im Frühjahr hatte die beiden Schwester-Unternehmen die Preise für Wurst, Fleisch und Milcherzeugnisse deutlich angehoben. Nun nimmt der Discounter einen Teil der Anhebungen wieder zurück. Aldi gilt als Schrittmacher in der Branche. Angesichts des jüngsten Schritts könnten nun auch andere Einzelhändler wie Lidl, Kaufland, Edeka oder Rewe mit Preissenkungen nachziehen.

Aldi: Hackfleisch, Bratwürste und Steaks werden wieder deutlich günstiger

Die Preissenkungen machen sich gerade in der Grillsaison im Portemonnaie durchaus bemerkbar: Der Preis für 500 Gramm gemischtes Hackfleisch sank von 4,59 Euro auf 3,99 Euro. Bratwurst vom Schwein in der 400 Gramm-Packung verbilligte sich von 3,49 auf 2,99 Euro. Der Preis für ein Kilo Rindersteaks sank von 27,99 Euro auf 24,99 Euro.

Verbraucher können Entlastungen aber auch gut gebrauchen. Denn in den ersten fünf Monaten dieses Jahres hatte sich Fleisch nach Angaben des Statistischen Bundesamtes besonders kräftig verteuert. Im Mai 2022 war demnach Fleisch im Schnitt 16,5 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Die Preise für sämtliche Lebensmittel waren in diesem Zeitraum um 11,1 Prozent gestiegen.

Doch der Aufwärtstrend scheint jetzt erst einmal gebrochen zu sein. „Nachdem es Anfang des Jahres zunächst einen deutlichen Anstieg am Markt gab, sehen wir aktuell wieder sinkende Basispreise insbesondere bei Schwein“, berichtete Aldi. Das liege nicht zuletzt an den nach wie vor hohen Überkapazitäten in Deutschland.

Inflation: Deutsche verzehren weniger Fleisch

Für die Überkapazitäten bei der Fleischproduktion gibt es eine ganze Reihe von Gründen. So ist der Fleischkonsum in Deutschland schon seit geraumer Zeit rückläufig. Laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung lag er im vergangenen Jahr bei 55 Kilogramm. Zehn Jahre zuvor waren es pro Person und Jahr noch 7,8 Kilogramm mehr. Stattdessen boomt das Geschäft mit veganen und vegetarischen Fleischersatzprodukten.

Außerdem verdirbt offenbar die hohe Inflation vielen Menschen aktuell die Lust am Wurst, Koteletts und Steaks. „Die Nachfrage kommt trotz des guten Grillwetters noch nicht so richtig in Schwung“, beobachtete jedenfalls der Agrar-Informationsdienst AMI. Nach einer vor wenigen Wochen veröffentlichten, repräsentativen Forsa-Umfrage haben 42 Prozent der Menschen in Deutschland ihren Fleisch- und Fisch-Konsum reduziert, um sparsamer zu kochen.

Außerdem leidet das früher florierende Exportgeschäft der deutschen Fleischindustrie nach wie vor unter dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest.

Unter dem Strich verlor die Fleischindustrie in Deutschland im vergangenen Jahr weitere Umsätze. Die größeren Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten machten noch 40,6 Milliarden Euro Umsatz. Das waren 8,8 Prozent weniger als im Jahr 2020 und sogar 11,2 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, wie das Statistische Bundesamt berichtete. (dpa/utz)