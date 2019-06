Größter Aldi der Welt wird nach wenigen Tagen schon wieder geschlossen

Im größten Aldi-Markt der Welt sollen etwa 55.000 Kunden an 16 Kassen bedient werden. Darum gibt es den Pop-Up-Store nur für wenige Tage.

München - Die größte Filiale des Discounters Aldi Nord soll 2100 Quadratmeter groß sein, über 16 Kassen verfügen und etwa 55.000 Besucher bedienen können. Dabei hat dieser Riesen-Aldi nur wenige Tage geöffnet - und wird dann wieder abgebaut. Was dahinter steckt? Discounter wie Aldi, Lidl und Co. haben die Festival-Saison für sich entdeckt. Den größten Aldi Nord gibt es auf dem Deichbrand-Festival, 18. bis 21. Juli 2019, zu bewundern.

Als neuen „Support-Act“ stellt sich Aldi Süd etwa auf dem Southside-Festival, 21. bis 23. Juni 2019, vor. Der Discounter hat dabei sogar eine eigene Themenseite zur Festival-Saison eingerichtet. Auch Aldi Nord gibt unter anderem wichtige Tipps für den Festivalbesuch.

+ ALDI SÜD rockt mit Filiale das Southside-Festival © obs/Unternehmensgruppe ALDI SÜD/ALDI SÜD

Aldi, Lidl & Co. erobern jetzt die Festivals

Die kurzlebigen Filialen bieten das übliche Lebensmittelangebot, legen laut Aldi Süd aber einen Schwerpunkt auf Zelte, Gaskocher und was die Musikliebhaber sonst noch auf den musikalischen Open-Air-Events vermissen könnten. Für das Deichbrand-Festival könnte man sozusagen ohne Ausrüstung anreisen und sich bei Aldi Nord mit dem nötigen eindecken, schreibt etwa die WAZ. Auch kreiszeitung.de berichtet über den Aldi auf dem Deichbrand.

Auch Lidl wirbt mit einer Rundumversorgung - auf den Festivals Rock am Ring und Rock im Park könne man sich im Lidl-Rock-Store mit allem eindecken, was man benötige. Trotz der Festivalausstattung im Angebot könnte der Besuch der Rock-Festivals am Pfingstwochenende kritisch werden, denn es gibt eine extreme Unwetter-Warnung. Lidl versucht derzeit sich von seinen Discounter-Konkurrenten weiter abzuheben. Unter anderem mit einer neuen Produkt-Revolution. Würde man in einer dieser Filialen Drogen im Regal versteckt finden, wäre es ein Wunder? Passiert ist es jedoch in einer Gelsenkirchener Aldi-Filiale.

Erst kürzlich hatte Aldi Süd von sich reden gemacht - ein junge hatte sich an einer Plastikflasche geschnitten, als der Vater den Vorfall auf Facebook postete, reagierte der Discounter überraschend. Wer Obst und Gemüse im Discounter kauft, greift schnell zu den dünnen Plastiktüten für den Transport der Ware. Doch bei Aldi gibt es nun eine Änderung.

