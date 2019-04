Aldi halbiert Preis von Markenprodukt - Neues Eskalationslevel im Preiskampf mit Lidl

Mondelez (Milka) ist nicht mehr zu helfen. 85 Gramm Tafeln - Respekt. Auf so was muss man erst kommen. Wird da auf die Fehlsichtigkeit der älteren Zielgruppe spekuliert? Und dann "darkmilk"? Meint Milka, jeder Alm-Öhi versteht diese Anglizismen? It's dark, man. Und hat hier schon mal jemand dunkle Milch gesehen? Da fehlen bis zur Zartbitter aber noch 10 Prozentpunkte Kakaoanteil. Bei 58% Zuckeranteil ist die normale Milka Alpenmilch für mich "flavoured sugar". Da gehört auch nicht eine lila Kuh, sondern eine lila Zuckerrübe drauf. Die "darkmilk" hat auch noch 48% Zuckeranteil - sprich "darksugar". Fehlt ja nur noch E153. Das würde die Schokolade so richtig "Dark" machen. Black is the new Black. Unter 70% Kakaoanteil kommt mir nichts ins Haus. 1 kg Zucker kosten 69 Cent. Den gibts also pur wesentlich günstiger als in der Schoggi.