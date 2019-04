Aldi bietet Flixbustickets zum Billig-Preis an - mit einigen Haken

Der Discounter-Riese Aldi und das Fernbusunternehmen Flixbus machen gemeinsame Sache. Die günstigen Tickets gibt es aber nur begrenzte Zeit.

Der Branchenkonkurrent Lidl hat es vergangenes Jahr bereits vorgemacht und ist eine Kooperation mit Flixbus eingegangen. Jetzt ziehen die Handelsketten Aldi Nord und Süd nach. Mit wenig Geld durch ganz Europa fahren ist die Devise. Doch die Sache hat ein paar kleine Haken.

Flixbus-Tickets bei Aldi: Es gibt einige Haken beim Kauf

Zum einen ist der Verkaufszeitraum für die Einheitstickets mit dem Verkaufspreis 9,99 Euro begrenzt. Zu erhalten sind die Fahrscheine nur zwischen dem 29. April und dem 4. Mai, so heißt es in der Mitteilung von Aldi. Außerdem muss der Reisezeitraum zwischen dem 6. und 28. Mai liegen. Dafür überspannt das Streckennetz von Flixbus aber von Lissabon bis Kiew ganz Europa.

Vorteil an den Tickets ist auch, dass man nicht nur mit dem Bus fahren muss, sondern auch den Flixtrain nutzen kann. Nach Angaben von Flixbus steuern sie so 2000 Ziele in 29 Ländern Europas an. Einen Haken gibt es auch hier. Die Ticketkäufer müssen auf direktem Weg zu ihrem Ziel fahren. Sollte man Umsteigen müssen, dann wird auch eine neue Fahrkarte fällig. Außerdem dürfen in den Aldi-Filialen nur drei Tickets pro Person gekauft werden.

Bei Aldi bekommt man einen Code, mit dem man sich ein Flixbus-Ziel aussuchen kann

Die Flixbus-Tickets gibt es aber nicht direkt in den Aldi-Märkten. Es wird dort lediglich, nach dem Kauf, ein Code ausgedruckt, den man Online oder in einem Reisebüro einlösen kann. Dort kann man sich dann seine Route raussuchen und ab in den Urlaub düsen.

Die Kooperation mit Flixbus passt zum Discounter-Riesen Aldi. Das Unternehmen macht regelmäßig mit Sonderangeboten und günstigen Qualitätsprodukten auf sich aufmerksam. Vor allem um die Laptops und Computer gibt es regelmäßig Streit an den Wühltischen.

