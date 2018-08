Kunde entdeckt lebende Tiere in einem Produkt - Aldi reagiert umgehend auf Nachricht

Weit mehr als nur Fruchtfleisch steckte in dem Obst, die ein Kunde bei Aldi kaufte. Der Mann stieß beim Hineinbeißen auf lebende Tiere - und hakte direkt beim Unternehmen nach.

München - Das Sortiment in den Aldi-Filialen wird gefühlt täglich erweitert. Mittlerweile finden Kunden in den Regalen nahezu alles, was für den täglichen Gebrauch von Nutzen ist. Seien es Küchenutensilien, Kleidung oder sogar Werkzeug. Lebende Tiere zählen allerdings natürlich nicht zum Portfolio des beliebten Discounters. Sollte man meinen. Ein Kunde hat nun aber eine böse Überraschung erlebt - just, als er herzhaft in seine frisch erworbenen Pfirsiche biss.

Aldi-Kunde schickt Beschwerde über Facebook

Im Inneren der Frucht hatten sich doch tatsächlich ein paar Insekten eingenistet. Der Kunde zögerte nicht lange und informierte Aldi öffentlichkeitswirksam via Facebook. Dort schrieb er an das Social-Media-Team: „Ich habe vor einigen Tagen Pfirsiche gekauft und musste gerade beim Essen feststellen, dass innen lebende Tiere waren. Habe eins ausgespuckt. Wie kann sowas sein?“

Aldi bietet Prüfung durch Qualitätsabteilung an

Die Antwort von Aldi folgte prompt: „Auch wenn unsere Kontrollen sehr streng sind, kann so etwas passieren, da es sich um ein Naturprodukt handelt.“ Das Unternehmen verspricht, den Fall „zur Prüfung an unsere Qualitätsabteilung und an den Lieferanten“ weiterzuleiten. Zudem könne der Kunde „die restlichen Pfirsiche in einer unserer Filialen zurückgeben“.

Eine böse Überraschung erlebte vor einigen Wochen auch eine Aldi-Kundin in den USA, die ihrer zweijährigen Tochter ein Plüschtier kaufte. Das Kleinkind wies ihre Eltern auf die „scharfe“ Nase des Spielzeugs hin. Als der Filialleiter den Vierbeiner untersuchte, kam plötzlich eine Klinge zum Vorschein.

Neu bei Aldi: Das finden Kunden demnächst beim Frischfleisch

Gerade erst hat Aldi bekanntgegeben, bei der Fleisch-Kennzeichnung dem Weg anderer Supermärkte folgen und die entsprechenden Produkte mit einem sogenannten Haltungskompass für Frischfleisch versehen zu wollen. So wolle Aldi „langfristig für mehr Tierwohl sorgen“ und „auf die Wünsche“ der Kunden eingehen. Eine gute Nachricht gibt es aber auch an anderer Stelle: Die Kunden dürfen sich auf eine Preisersenkung bei Aldi freuen.

Auch interessant:

Video: Typisch deutsche Produkte bei Aldi in den USA

mg