Aldi: Mann kauft Wasserflasche - doch er findet einen komplett anderen Inhalt

Ein Kunde hat in einer Filiale von Aldi Süd Wasserflaschen gekauft und eine Überraschung erlebt. Der Inhalt war nicht der, den man erwarten würde.

München - Der Inhalt einer Wasserflasche, die Kunde Dennis P. in einer Filiale von Aldi Süd gekauft hat, dürfte ihn wohl ziemlich überrascht haben. Als er zu Hause das Sixpack von 0,5-Liter-Flaschen öffnet, bemerkt er, was in einer der Flaschen abgefüllt war: nämlich gar nichts!

Aldi-Kunde schildert das Problem: „Das muss man auch erstmal schaffen! “

Zwischen den vollen Wasserflaschen befand sich tatsächlich auch eine leere, leicht eingedellte Plastikflasche. So teilte es zumindest der offenbar sehr verwunderte Kunde über Facebook dem Unternehmen mit. Dazu schrieb er: „Das muss man auch erstmal schaffen! Eine leere Flasche im Paket erwischt.“

Ein Mitarbeiter von Aldi reagierte prompt und kommentierte unter den Beitrag: „Da ist wohl bei der Abfüllung etwas schief gegangen, Dennis. Du kannst die Flasche natürlich problemlos umtauschen.“

Ein anderes Produkt von Aldi machte eine Mutter kürzlich stinksauer. Vor Silvester greifen Aldi Nord und Aldi Süd unterdessen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

sp