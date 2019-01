Kunde macht bei Aldi Beobachtung an der Kasse und erhebt schwere Vorwürfe

Für die Filiale in Kleinaitingen gibt es z.B. aber sehr gute Bewertungen. Es gibt sehr unterschiedliche Bewertungen - nicht nur schlechte. In unserem Aldi scheint es auch nicht schlecht zu sein, da ich viele Mitarbeiter seit etlichen Jahren dort sehe, die durchaus einen zufriedenen Eindruck vermitteln. Beim Lidl im gleichen Ort ist das anders, dort sieht man alle paar Monate neue Mitarbeiter. Ich vermute, dass es bei den Discountern auch auf die jeweilige Filiale ankommt - bei Lidl in anderen Gegenden sieht man auch Mitarbeiter länger.