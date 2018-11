Horror-Unfall im Aldi: Kunde streitet mit Discounter wegen Entschädigung

ich hatte vor 10 Tagen Unfall bei Aldi ,gefallen über eine im Gang unvorschritsmässige stehende Palette, Schulterverletzung mit anschliessender OP. UNFALL WURDE VOM Mitarbeiter anerkannt und schriflich per Formular erfasst.Seitdem aber hüllt sich Aldi in Schweigen, eine Kontaktaufnahme durch eine in Aussicht gestelltes Melden einer Versicherung ebenfalls Schweigen. Einen Anwalt will ich mir nicht leisten,wenn ich lese was der junge Mann erlebt hat.