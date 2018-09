„Auf die Gefahr hin ...“: Aldi-Kunde vermisst ganz spezielles Produkt - und bekommt kuriose Antwort

Normalerweise häufen sich die Beschwerden, wenn sich schon im September das Weihnachtsgebäck in den Supermärkten stapelt, anscheinend gibt es aber auch Fans von verfrühtem Süßkram.

München - Ein Facebook-Post eines Stollenliebhabers führte zu einer witzigen Redaktion des Social-Media-Teams von Aldi Süd. Der User Marcel B. hatte eine wichtige Frage an den Discounter: „Wann bekommt ihr endlich Weihnachtsstollen?“

Aldi Süd antwortet dem Kunden mit Humor

Irek vom Aldi Süd Team ist sich wohl bewusst, dass solche Anfragen eher selten vorkommen. Meistens beschweren sich die Kunden, wenn schon vier Monate vor Weihnachten Stollen, Lebkuchen und Co. in den Läden zu finden sind, während oft noch Badewetter herrscht.

Deshalb antwortete er mit einem kleinen Zwinkern: „Hallo Marcel, auch auf die Gefahr hin, uns bei einigen unbeliebt zu machen, verraten wir es dir: Voraussichtlich nächste Woche kommen die Stollen in unsere Filialen. Und jetzt huschen wir schnell in Deckung. Beste Grüße!“ Gemeint ist die Woche ab 10. September - der Stollen-Fan wird also glücklich.

Aldi bekommt häufig auch kuriose Kundenanfragen, wie bei diesem Kunden, der die Produktbeschreibung falsch verstanden hat. Eine anderer Kunde entdeckte eine Wurstverpackung mit einer kuriosen Aufschrift.

mmtz