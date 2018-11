Kundin macht elastischen Fund in Pizza von Aldi - und wird selbst kritisiert

Eine junge Mutter will mit ihrem Sohn eine Pizza von Aldi essen, doch dann macht sie einen elastischen Fund. Als sie dann den Vorfall auf Facebook postet, erntet sie selbst Kritik.

Mülheim an der Ruhr - Immer wieder sorgt Aldi Süd für besondere „Überraschungen“ in seinen Produkten. Es ist nicht lange her, dass eine Made in einer Tafel Schokolade vom Discounter für Aufregung unter den Kunden sorgte.

Auch eine junge Mutter musste kurz darauf einen ähnlichen Befund machen. Auf Facebook postete Kundin M.C. das Foto einer fast aufgegessenen Pizza. Ein besonderes Detail im Bild stört: Auf dem Teller ist deutlich ein Gummiring zu erkennen.

Elastischer Fund bei Aldi: Kundin findet Gummiring

Zu dem Post, der auf der Facebook-Seite von Aldi Süd veröffentlicht wurde, schreibt die Userin: „Hallo zusammen, ich habe heute eine Pizza bei euch gekauft und mit meinem Sohn fast aufgegessen und dann das gefunden! EINEN GUMMIRING“. Dabei handelte es sich nach Angaben der Kundin um die Pizza Speciale der Marke „Riggano“.

Aldi-Kundin muss sich selbst rechtfertigen

Womöglich hatte die junge Frau aber mit ganz anderen Reaktionen gerechnet. In den Kommentaren gehen die meisten User eher auf die Sauberkeit des Tellers ein. So schreibt eine Userin zum Beispiel: „Ich vermute, ein Gummiring aus der Produktion. Ist aber nicht tödlich, wenn man drauf beisst. Ja ein sauberer Teller wäre angebracht gewesen.“

Ein anderer User geht noch härter ins Gericht: „Uh, die Kinderkeule. Kocht nicht selbst für ihr Kind, die gute gestresste Mami, und macht hier so einen Aufstand wegen nix.“

Elastischer Fund bei Aldi: So reagiert der Discounter

Trotz allem ließ sich die Antwort von Aldi Süd nicht warten. So kommentiert ein Mitarbeiter des Discounters den Vorfall auf Facebook: „Guten Morgen M., das tut uns wirklich furchtbar leid und das darf natürlich nicht vorkommen. Wir möchten natürlich gerne bei unserem Lieferanten eine Prüfung der Produktion durchführen. Bitte schicke uns dazu die Bilder und die Produktdaten (Artikelnummer, MHD, Chargennummer) an facebook@aldi-sued.de, damit sich unser Kundenservice um die weitere Bearbeitung kümmern kann. Du bekommst auch schnellstmöglich eine Rückmeldung. Vielen Dank“.

