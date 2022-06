Aldi-Ladesäulen, 9-Euro-Ticket, Steuererklärung: Das ändert sich im Juni

Von: Patricia Huber

Im Juni stehen einige Neuerungen für Verbraucher an. Während man an einigen Stellen durch das Entlastungspaket sparen kann, werden E-Auto-Fahrer an anderer Stelle zur Kasse gebeten.

München – Das Entlastungspaket der Bundesregierung sorgt bei Verbrauchern für finanzielle Erleichterung. Doch im Juni gibt es einige weitere Neuerungen, über die Verbraucher Bescheid wissen sollten. Wer E-Auto fährt und regelmäßig beim Discounter lädt, muss jetzt zahlen. Und wer noch in diesem Jahr auf eine Steuer-Rückerstattung hofft, sollte sich mit der Steuererklärung beeilen.

Aldi: Gratis E-Auto aufladen nicht mehr möglich

Während dem Wocheneinkauf das Auto gratis volltanken: Was sich wie ein Traum für Verbrenner-Fahrer anhört, war für E-Auto-Fahrer Realität. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn bei Aldi wird es ab kommenden Monat nicht mehr möglich sein, das Elektroauto gratis während des Einkaufs aufzuladen. Der Discounter verlangt dann an den Schnellladestationen 39 Cent pro Kilowattstunde und an den Normalladesäulen 29 Cent pro Kilowattstunde, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

Steuererklärung: Schnell erledigen für baldige Rückzahlung

Wer seine Steuererklärung bisher aufgeschoben hat, sollte sich jetzt beeilen. Denn wer die Einkommensteuererklärung noch im Juni abgibt, erhält seinen Bescheid auch sicher bis Ende dieses Jahres. Denn das Finanzamt hat maximal sechs Monate Zeit, um die Erklärung zu bearbeiten. Aber Achtung: Sollte das Amt zwischendurch eine Nachfrage stellen, verlängert sich die Frist.

Keine telefonische Krankschreibung mehr

Aufgrund des Coronavirus war es Patienten in den vergangenen Pandemie-Jahren möglich, sich bei leichten Erkältungssymptomen telefonisch krankschreiben zu lassen. Doch diese Regelung läuft nun aus. Heißt also: Wer eine Krankmeldung für den Arbeitgeber benötigt, muss ab dem 1. Juni wieder persönlich in der Praxis erscheinen.

Neun-Euro-Ticket: Sommerfahrplan bringt neue Ausflugsrouten

Ab dem 1. Juni haben Verbraucher die Möglichkeit, mit dem Neun-Euro-Ticket günstig durch Deutschland zu fahren. Denn das Sparticket aus dem Entlastungspaket gilt den gesamten Monat für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Passend dazu gilt bei der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen ab dem 12. Juni der Sommerfahrplan. Dieser ist zwar nur mit kleinen Änderungen verbunden, aber für ein paar Spar-Ausflüge ist das auf jeden Fall von Vorteil. So bietet die Bahn wieder eine Direktverbindung zwischen Berlin und der Nordseeinsel Sylt an. Zudem wird Chemnitz nach eineinhalb Jahrzehnten ans Fernverkehrsnetz angebunden und bekommt umsteigefreie Verbindungen nach Berlin und weiter an die Ostsee.

Corona-Impfzertifikat: Digitaler Nachweis läuft ab

Wer im Sommerurlaub andere Länder besuchen möchte, sollte unbedingt prüfen, ob noch Corona-Regeln zur Einreise bestehen. Denn im Juni läuft in vielen Fällen das digitale Impfzertifikat ab, da dieses nur 365 Tage gültig ist. Aber: Damit läuft nur das digitale Zertifikat ab – nicht der Impfschutz. Mit dem gelben Impfheftchen ist man also auf der sicheren Seite. (ph/dpa)