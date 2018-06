Aldi & Co.: Klum, Schweiger und Katzenberger entwerfen für diese Discounter

Heidi Klum, Dana Schweiger und Daniela Katzenberger entwerfen für Aldi & Co.: Wer jetzt lässige Marken haben möchte, wird auch beim Discounter fündig.

Neckarsulm - Jeder möchte sie haben, die schicken Designerklamotten von Heidi Klum und Co. Das Problem: viel zu teuer! Deshalb haben sich Aldi und Lidl etwas ganz Besonderes ausgedacht und die Stars selbst als Designer mit ins Boot geholt. Egal ob Klum, Daniela Katzenberger, Dana Schweiger oder Sophia Thiel – sie alle entwarfen bereits ihre eigene Discounter-Kollektion für wenig Geld.

Den Kunden gefällt’s! Den Discountern auch. Denn sie profitieren sehr vom großen Werbeeffekt der bekannten Stars. Und die haben mit ihrer Mode an alle gedacht: an Mamas, Kinder, Sportler und an modebewusste Frauen.

Heidi Klum für Lidl

Sie hat es bereits viermal getan: Topmodel Heidi Klum (45) de­signt immer wieder schicke Mode für den Discounter Lidl. Egal ob edle Silvesteroutfits oder lässige Sommerkleider – seit 2017 entwirft sie als Chefdesignerin eigene Kollektionen für die Lidl-Marke Esmara.

„Mode soll Spaß machen, und jeder sollte sich diese Freude leisten können“, sagt sie und schlüpft als Model natürlich auch selbst in ihre Mode, um sie zu bewerben.

Dana Schweiger für Aldi

Mit Kindermode kennt sie sich aus! Dana Schweiger (50), die Ex-Frau von Schauspieler Til Schweiger (54) und Mama von vier Kindern, hat vor Kurzem sommerliche Kindermode für Aldi entworfen. 1998 gründete sie zusammen mit Schauspielerin ­Ursula Karven (53) die Marke „bellybutton“ unter der sie Mode und Produkte für Schwangere, Mütter und Kinder vertreibt. Ihr Wissen in diesem Bereich steckte sie nun in die Zusammenarbeit mit Aldi. Das Ergebnis: ihre Kinderkollektion With Love by Dana Schweiger.

Daniela Katzenberger für Lidl

Auch Daniela Katzenberger (31) bringt ihre erste eigene Sportswear-Kollektion auf den Markt. T-Shirts, Sneaker und Leggins gibt es seit Montag beim Discounter Lidl. Nach ihrer Schwangerschaft und ihrem privaten Abnehm-Erfolg zeigt sich Katzenberger mittlerweile hochmotiviert, wenn es um Sport geht! Über ihre erste eigene Kollektion, die sie mit dem Modelabel Uncle Sam entworfen hat, sagt sie: „Die ist toll für alle, die beim Sport sexy aussehen und danach noch eine Freundin im Café treffen wollen.“

Cathy Hummels macht’s exklusiver

Eigentlich, so denkt man, tragen Spielerfrauen ausschließlich sexy Highheels. Nicht so Cathy Hummels – seit sie Mama ist, liebt sie flache Schuhe und hat gleich mal selbst ihre Lieblingstreter entworfen. Für die hochpreisige deutsche Schuhmanufaktur Kennel & Schmenger hat sie Sneakers und einen Badeschuh designt – unübersehbar an den Hummeln zu erkennen. Die Treter sind allerdings nicht ganz billig: den Sneaker (mit einer goldfarbenen Brosche) gibt es für 260 Euro, für den Badeschuh, der im Fachjargon Pool-Slider heißt, muss Frau 230 Euro hinblättern.

