Preis-Schlacht bei Lidl und Aldi - jetzt wird eine Werbung zurückgenommen

Seit der Senkung der Mehrwertsteuer liefern sich die Discounter Aldi und Lidl eine heftige Preis-Schlacht. Jetzt musste Aldi aber eine Werbung aus dem Prospekt nehmen.

Seit Tagen liefern sich Lidl und Aldi eine heftige Preis-Schlacht und verpassen sich mit Werbeanzeigen regelmäßig gegenseitig Seitenhiebe. Was für Außenstehende recht unterhaltsam sein mag, wird jetzt unterbunden. Das berichtete echo24.de*. Alles fing mit der Senkung der Mehrwertsteuer in Zeiten der Corona-Krise an.

Als Lidl seinen Kunden die zwei Prozent schon über eine Woche vor dem eigentlichen Stichtag vom Preis abzog, zog Aldi schnellstmöglich hinterher. Der Erzrivale senkte die Lebensmittelpreise nicht nur um zwei, sondern um drei Prozent. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer hatte der Lebensmittelhandel die Möglichkeit, sein Image zu stärken. In der letzten Woche ist daraus aber ein regelrechter Preiskampf entstanden. Doch genau dafür hat Aldi jetzt Ärger bekommen.*echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks