Aldi und Lidl: Pizza oder Cola Coke - Das wird bei den Discountern jetzt alles deutlich teurer

Preisanstieg auf breiter Front

von Jonas Raab schließen

Nach Preissenkungen zum Jahresbeginn drehen Discounter wie Aldi und Lidl jetzt an der Preisschraube. Vor allem besonders beliebte Produkte werden spürbar teurer.

München - Alles wird teurer - eine gefühlte Wahrheit, die momentan mehr wahr als gefühlt ist. Die Inflation in Deutschland kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Verbraucher spüren das vor allem an der Zapfsäule. Auch Discounter wie Aldi und Lidl haben an der Preisschraube gedreht. Viele Lebensmittel wurden signifikant teurer.

Anfang des Jahres noch, als die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung wegfiel, vermeldeten Wirtschaftsinformationsdienste wie Preiszeiger noch sinkende Lebensmittelpreise. Um nicht als teuer wahrgenommen zu werden, senkte Aldi die Preise für viele Produkte seiner Eigenmarken, Mitbewerber Lidl konzentrierte sich auf Markenprodukte und machte beispielsweise Margarine von Rama und Kaffeebohnen von Segafredo billiger. Doch damit ist jetzt Schluss, der Preistrend bei den Discountern zeigt klar nach oben.

Aldi, Lidl und Co. heben die Preise an – diese Produkte sind betroffen

Laut aktuellen Preiszeiger-Erhebungen stiegen vor allem seit Ende Mai die Preise. Bei Aldi wurden demnach 163 Markenartikel teurer, beispielsweise Coca-Cola, Milka, Wagner Pizza, Red Bull, Hanuta oder Haribo. Dabei überschritt Aldi teilweise auch wichtige Preisschwellen: Für eine Packung Hanuta werden an der Kasse 2,19 Euro fällig, nicht mehr 1,99 Euro. Auch bei Milka und Coca-Cola wurde die 1-Euro-Hürde übersprungen. Eine Tafel Schokolade kostet jetzt 1,15 Euro, eine 1,25-Liter-Flasche Cola 1,19 Euro. Als Gründe für die steigenden Preise gelten die aktuell hohen Kosten für Verpackung, Rohstoff, Fracht und Energie.

Nicht nur Aldi drehte an den Preisen. Auch Lidl machte seit Ende Mai 262 Markenprodukte teurer. Und weil die beiden Branchen-Größen kleineren Discountern indirekt die Preise vorgeben, reagierten Penny (370 Preisanstiege), Netto (512) und Norma (219). Anders das Bild bei den Eigenmarken: Hier halten sich Preisanstiege und -senkungen bei Aldi und Lidl und Penny nahezu die Waage. Die größten Preissprünge (nach oben) machten hier Netto und Norma. Dahinter steckt laut Focus womöglich eine Strategie: Aldi und Lidl würden in ihren Prospekten heute viel mehr Eigenmarken als noch vor einem Jahr bewerben. Heißt: Die No-Name-Produkte rücken in den Umsatzfokus.

Ende der Corona-Rekordumsätze: Aldi und Lidl regieren mit steigenden Preisen

„Es wird in der zweiten Jahreshälfte heftige Preiskämpfe geben“, zitiert die Lebensmittel Zeitung einen Insider. Der Handel will demnach an die coronabedingten Rekordumsätze aus dem Vorjahr anknüpfen – doch seit der Rückkehr der Gastronomie klaffen bei den Discountern große Umsatzlücken. Laut Lebensmittel Zeitung gingen sie allein vergangene Woche im zweistelligen Prozentbereich zurück. Noch im Juni könne der Handel die Rückkehr auf normale Umsatzniveaus erleben, schlussfolgert das Branchenblatt.