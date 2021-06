Lidl, Aldi, Rewe: Wichtige Änderung an der Kühltheke - Das steckt dahinter

Lebensmittelhändler

Die großen Lebensmittelhändler haben Nachhaltigkeit für sich entdeckt. Nach der Obst- und Gemüseabteilung steuern die Riesen jetzt auch an der Kühltheke nach.

München - Wer Hackfleisch aus dem Kühlregal kauft, kauft normalerweise viel Verpackung mit. Da ist die Box, der Deckel und schließlich die Schutzunterlage, auf der das Fleisch liegt.

Händler wollen diesem Wahnsinn ein Ende setzen und den Plastikmüll reduzieren. Sie legen Hackfleisch statt in der Plastikbox in sogenannten Flowpacks ins Kühlregal. Neu ist sind diese Plastikbeutel zwar nicht, aber immer mehr Unternehmen nutzen sie. Rewe hat offenbar als erster Händler Plastikbeutel als Fleischverpackung verwendet. Aldi Süd führte Flowpacks im Februar 2020 ein, Aldi Nord kurz danach. Konkurrent Lidl zog in der Folge ebenfalls mit.

Ein Grund für die Umstellung ist, dass die Händler nachhaltiger werden wollen. Ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den Verpackungsmüll zu reduzieren, zum Beispiel durch den Flowpack bei Hackfleisch oder indem man auf die Plastikfolie um die Gurke verzichtet. Allein Aldi will bis Ende 2025 bei den Eigenmarken bis zu 30 Prozent weniger Verpackung verwenden.

Vermeidung von Plastikmüll sorgt für mehr Umsatz

Ein3 wichtiger Ansatzpunkt zur Vermeidung von Verpackungsmüll ist auch loses Obst und Gemüse. Dieses kann nicht nur in gewünschter Menge gekauft werden, sondern auch der lästige Plastikbeutel ist Geschichte. Bis 2025 soll bei Aldi die Hälfte der Obst- und Gemüsetheke aus loser Ware bestehen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern lässt auch die Kassen der Händler klingeln. So führte bei Aldi loses Obst und Gemüse nicht nur zu Umsatzsteigerungen in den Filialen, sondern auch zu Einsparungen bei den Verpackungskosten.

Eine Änderung des Verpackungsmaterials wirkt ebenfalls Wunder. So reduzierte Aldi den Plastikverbrauch um rund 120 Tonnen, indem Biotomaten Schachtel verpackt wurden, die aus nachwachsender Grasfaser besteht.

Vermeidung von Plastikmüll: Entsorger schimpfen über Verpackungen

Dennoch gibt es Kritik, vor allem aus der Entsorgungsbranche. Als Beispiele nennt Axel Schweitzer, Chef der Entsorgungsfirma Alba, Plastikschalen, in denen Wurst oder Käse aufbewahrt werden, und mit Pappe ummantelte Kunststoffbecher, die mit einer Alufolie verschlossen sind. Solche Verpackungen seien in Sortieranlagen nicht oder nur sehr aufwendig zu trennen und werden daher zur Energieerzeugung verbrannt. „Damit sind sie der Kreislaufwirtschaft für immer entzogen“, zitiert das Portal Chip den Manager. Dies gelte es zu ändern.

