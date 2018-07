„Ich mag das nicht“: Aldi stellt Kunden intime Frage und entfacht hitzige Diskussion 

Aldi will es wissen und stellt eine intime Frage auf Facebook: Unter dem Post diskutieren sich die Kunden die Köpfe heiß.

München - Bei der Toilettenpapier-Nutzung stellt sich für viele Menschen die Frage: Wie wird abgerollt? Das wollte nun auch Aldi Süd wissen und startete eine Umfrage via Facebook. Jeder Toilettenpapier-Nutzer konnte entscheiden - für das Team „Vorwärts“ oder das Team „Rückwärts“.

Natürlich genügte es vielen Usern nicht, einfach nur abzustimmen. Und so entbrannte im Kommentarbereich eine Diskussion über die korrekte Abrollrichtung. Userin Sonja W. zählt sich zum „Team Rückwärts - kann das nicht haben, wenn das Papier so 'mitten im Raum' hängt.“ Doch da hat Maya R. so ihre Bedenken: „Ich mag das nicht, wenn's erst so an der Wand entlang wischt. Wer weiß, wann da zuletzt geputzt wurde.“

Aldi stellt Kunden intime Frage: „Bei vorwärts reißt sich immer nur ein Blättchen ab“

Ingrid B. kennt allerdings kein Pardon mit den Vorwärts-Vertretern: „Wenn ich mal unterwegs bin und sehe die Rollen vorwärts, wird umgehangen. Bei vorwärts reißt sich immer nur ein Blättchen von selbst ab, was soll ich mit einem Blatt?“ Ähnliche Probleme hat Sabrina B. - nur eben andersherum: „Bin ‚Team Vorwärts‘! Und auf der Arbeit sind irgendwie alle rückwärts. Da könnte ich durchdrehen.“ Solche Einschätzungen treiben Kim R. nur ein Grinsen ins Gesicht. Sie schreibt: „Viel interessanter ist doch die Tatsache, dass manche bei so einer bedeutungslosen Kleinigkeit zur Weißglut gebracht werden können.“

+ Untrennbar miteinander verbunden: Wer aufs Klo geht, säubert sich anschließend mit Toilettenpapier. © picture alliance / dpa / Martin Gerten

Bei Björn B. hängt wegen des Klopapierrollen-Disputs sogar manchmal der Haussegen schief: „Meine Frau dreht das Klopapier rückwärts und ich drehe es immer um. Das ist manchmal ganz schön nervig.“ Sascha F. geht noch einen Schritt weiter: „Wer zum ‚Team Rückwärts‘ gehört, hat doch die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Die Lösung für das Problem hat Michael S., der sich dem Team „Rückwärts“ zuordnet: „Wir haben genau darum die Halter abgeschafft.“

Video: Selbstgemachter Handyhalter aus Papprolle

Kunde antwortet auf Aldi-Frage mit Toilettenpapier-Reim: „Ist die Rolle richtig leer, ...“

Olli R., der das „Team Vorwärts“ unterstützt, hinterlässt gleich noch einen passenden Reim: „Denn merke: Ist die Rolle richtig leer, wird's mit'm A... abputzen schwer!!!“ Sigi M. würde Klopapier dagegen eher in die Tonne kloppen als es zur Reinigung des Hinterteils einzusetzen. Sein Tipp lautet: An Asien orientieren, also eine Reinigung mit Wasser!

Keinerlei Zweifel lässt Raphael N. aufkommen, der erinnert: „Das Patent aus dem Jahr 1891 zur Nutzung der Rolle besagt eindeutig, wie man diese zu nutzen hat.“ Nämlich vorwärts! Das sehen zunächst viele Teilnehmer der Umfrage so, was Robby W. diese provokante Aussage entlockt: „96% zu 4%! Und die 4% würden auch Kinder tiefgefroren verkaufen!“

Aldi stellt Kunden intime Frage: „Papprolle braucht man nur, wenn man kleine Kinder hat“

Stathi P. zeigt sich dagegen offen für beide Seiten, schreibt mit Smileys garniert: „Scheißegal - Hauptsache, der A... wird sauber.“ Und Moni P. hat sogar einen Tipp für Aldi und andere Toilettenpapier-Vertreiber parat: „Vielleicht gibt es bei euch ja auch bald das Papier ohne Papprolle. Die braucht man nur, wenn man kleine Kinder hat.“

Dagegen graut es Dagmar M. schon vor der Toilettenpapier-Zukunft. In ihrem mit Smileys angereicherten Kommentar schreibt sie: „Kommt bald eine neue EU-Verordnung dafür? Würde mich nicht wundern. Wer kommt auf solch einen Schwachsinn?“ Und Petra J. treibt das Spiel augenzwinkernd gleich noch einen Schritt weiter: „Nächstes unglaublich wichtiges Teamspiel: Team 1 - falten? Oder Team 2 - zerknüllen?“

mg