Aldi: Nach Urteil fallen beliebte Produkte weg

Bereits mehrmals klagte der Markenhersteller Coty gegen Aldi. Nun werden nach neuen Verfügungen einige Produkte wohl endgültig aus dem Discounter verschwinden.

Düsseldorf/Stuttgart - In den Regalen von Aldi Süd werden sich in Zukunft wahrscheinlich keine Calvin-Klein- oder Joop-Parfüms mehr finden: Der Markenparfüm-Hersteller Coty hat sich nun mit zwei einstweiligen Verfügungen gegen den Verkauf seiner Produkte in den Filialen des Discounters gewehrt.

Bereits 2018 hatte der Hersteller gegen Aldi Nord geklagt. Es ging dabei um die Präsentation der Ware auf Wühltischen während einer Sonderaktion. Auch Aldi Süd erhielt im Sommer eine ähnliche Klage. In beiden Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, denn die für Aldi übliche Präsentation der Ware galt als Image-Schaden für den Hersteller Coty, berichtet juve.de, ein Fachportal für den Wirtschaftsanwaltsmarkt.

Aldi: Gerichte erlassen einstweilige Verfügung wegen Luxusartikel-Verkauf

Aldi Süd reagierte dem Bericht zufolge und nutzte Glaskästen, um die Waren hochwertiger und gesondert auszustellen. Doch auch dagegen ging Coty dem Bericht zufolge nun vor. Gerichte in Düsseldorf und Stuttgart gaben dem Parfum-Hersteller Recht, schreibt juve.de unter Berufung auf die Aktenzeichen.

So dürfen Coty-Parfüme vorerst nicht mehr im Sortiment des Discounters auftauchen. Das gesamte Verkaufs-Umfeld in den Discountern passe, so das Urteil der Richter, nicht mit dem Verkauf von Luxusgütern zusammen. Ob Aldi gegen die Verfügungen in Berufung gehen wird, ist noch nicht bekannt.

chd