Aldi Nord bringt Sommer-Hit zurück - in zwei Varianten

Im Sommer 2017 hatte Aldi einen Verkaufsschlager mit einem Produkt gelandet. Bald ist er wieder in den Märkten erhältlich.

Mülheim - Der Sommer in Deutschland steht vor der Tür. Und pünktlich dazu bringt Aldi Nord eines der Sommerprodukte 2017 zurück in die Regale. Ab dem 24. Mai bietet der Discounter wieder den „Air Lounger“ im Sortiment an. Der Run auf das handliche Luftsofa war in der Vergangenheit enorm und die Produkte waren schnell vergriffen. Vor allem im Garten und auf Festivals wurde die Sitzgelegenheit genutzt.

+ Der Air Lounger war eines der Verkaufsschlager bei Aldi im vergangenen Jahr. © ALDI Nord Anders als im vergangenen Jahr gibt es in diesem Jahr das Sommer-Gadget sogar in zwei Varianten und jeweils drei verschiedenen Farben . Das neue Modell „Peacock“ erlaubt eine aufrechtere Position als die flache Variante „Pillow Plus“. Aldi Süd hatte das beliebte Produkte bereits Ende April im Sortiment.

Air Lounger bei Aldi Nord: Lieber schwenken als pumpen?

Das Luftsofa aus wasserabweisendem und reißfestem Material kann am Garten, Strand und im Wasser benutzt werden. Aldi versucht es zudem mit einem Kampfpreis: knapp 15 Euro soll das Produkt bei Aldi Nord kosten - bei Amazon bekommt man den günstigsten Air Lounger für rund 30 Euro. Wie sich die Angebote qualitativ zueinander verhalten bleibt gleichwohl noch abzuwarten.

Ein möglicher Grund für die Beliebtheit der Sofas: Der Air Lounger muss im Gegensatz zu anderen Luftkissen nicht aufgepumpt werden, sondern wird mit schwenkenden Handbewegungen mit Luft gefüllt.

Lidl ist früher dran - aber mit der Eigenmarke

Auch das Dazwischenfunken eines Konkurrenten hat dem Hype um das Aufblas-Sofa offenbar keinen Abbruch getan. Wie chip.de berichtete, hatte Lidl die Airlounger bereits ab Donnerstag, dem 12. April, angeboten.

Bei Lidl gab es den 180x80 Zentimeter großen Sitzsack für 14,99 Euro. Maximale Tragkraft: 200 Kilogramm. Hersteller ist die aber die Eigenmarke Crivit, die bei Lidl eher Sportklamotten, -schuhe und -ausrüstung anbietet.

Gründliche Prüfung des Angebots könnte sich allerdings auch in diesem Fall lohnen. Eine Kundin von Aldi Süd hatte unlängst etwa beim Erdbeeren-Kauf einen überaus ekligen Fund gemacht.

Das könnte Sie auch interessieren: Unter typisch deutschem Essen kann man einiges verstehen. Bei Aldi in den USA gibt es zur „German Week" jedoch Essen im Angebot, das gar nicht mal so deutsch ist.

