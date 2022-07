Aldi testet Kassenrevolution: Neues Einkaufserlebnis für Kunden

Aldi Nord eröffnet am Mittwoch eine neue, kassenlose Filiale im niederländischen Utrecht. Der Aldi Shop & Go dient dem Discounter als Testprojekt für neue Technologien.

Utrecht – Für Aldi-Kunden gibt es ab Mittwoch, den 20. Juli, in Utrecht eine neuartige Einkaufserfahrung: Aldi Nord eröffnet im Zentrum der niederländischen Stadt eine neue Filiale Aldi Shop & Go. Das Besondere daran: Dank künstlicher Intelligenz können Kunden ohne Kassen und Scanning-Geräte dort einkaufen, berichtet Aldi Nord in den Niederlanden. Das Innovationsprojekt diene als Testmöglichkeit, um neue Technologien für Kunden und Mitarbeiter optimieren zu können.

Neue Aldi-Filiale mit kassenlosem KI-System

Das System funktioniert im neuen Aldi Shop & Go folgendermaßen: KI-Kameras an der Decke und Sensoren an den Regalen können die vom Kunden ausgewählten Produkte erfassen. Für den Einkauf müssen die Kunden vorher nur die „Aldi Shop & Go App“ installieren. Diese sorgt dann dafür, dass die Produkte, die die Kunden mitnehmen, beim Verlassen des Ladens automatisch mit deren in der App verbundenen Kreditkarte bezahlt werden.

Kunden dieser Filiale müssen also nicht mehr an einer Kasse zahlen oder einen Automaten bedienen. „Das Einscannen von Lebensmitteln gehört damit der Vergangenheit an“, schreibt Aldi Nord Niederlande in seiner Pressemitteilung. Menschliche Mitarbeiter gibt es jedoch auch in der kassenlosen Aldi-Filiale: Sie sollen die Regale bestücken, frisches Brot backen und die Fragen der Kunden beantworten.

Chef von Aldi Nord Niederlande: Kassenlose Filiale passt zur Strategie des Discounters

Laut Jan Oostvogels, CEO der Aldi Nord Niederlande, passe die kassenlose Filiale „zu unserer Strategie als Discounter, den Kunden ihren Einkauf so einfach wie möglich zu machen“. Er verkündet: „Wir denken gemeinsam mit unseren Kunden darüber nach, wie wir das Einkaufserlebnis noch angenehmer gestalten können. Wir wissen aus Untersuchungen, dass unsere Kunden schnelle und einfache Abläufe an den Kassen schätzen. Unsere Testfiliale in Utrecht passt perfekt dazu.“