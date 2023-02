Friede im Aldi-Clan: Eigentümer begraben das Kriegsbeil - und einigen sich auf neue Konzernstruktur

Beim Discounter Aldi Nord herrschte intern jahrelang Streit. Jetzt wurde das Kriegsbeil begraben – die Parteien haben sich geeinigt.

Essen – Nach jahrelangem Streit haben die Eigentümerfamilien des Discounters Aldi Nord ihre Meinungsverschiedenheiten beigelegt. Eine Vereinbarung der Konfliktparteien sieht eine Umstrukturierung des Unternehmens vor. Demnach soll es künftig unter einer einheitlichen Holding-Gesellschaft in Stiftungsform zusammengefasst werden.

Aldi Nord: Streit durch neue Struktur gelöst

Die Holding soll je zur Hälfte den jeweiligen Familienstiftungen der Angehörigen der beiden Gründer Theo und Berthold Albrecht gehören und von beiden zu gleichen Anteilen geleitet werden. Die Umsetzung der neuen Konzern- und Stiftungsstruktur bedarf noch einer Abstimmung mit den Steuerbehörden und der Zustimmung der Stiftungsaufsicht der beteiligten Familienstiftungen.

Hintergrund des Rechtsstreits zwischen den Familienstämmen ist die komplizierte Eigentümerstruktur bei Aldi Nord. Das Unternehmen ist im Besitz der Markus-, Lukas- und Jakobus-Stiftung. Wichtige Entscheidungen können von den Stiftungen nur einstimmig freigegeben werden. Um die Macht in der Jakobus-Stiftung gab es jedoch seit Jahren Streit zwischen den Familienstämmen, der auch immer wieder vor Gericht ausgetragen wurde.

Bei Aldi Nord wurde der Eigentümer-Streit beigelegt. Babette Albrecht wurde in der Vergangenheit von Theo Albrecht junior stark kritisiert. © dpa / Rolf Vennenbernd / IMAGO / localpic

Aldi Nord: Theo Albrecht junio bezeichnete Schwägerin als „Belastung“

Der Streit in der Eigentümerfamilie war 2016 ausgebrochen. In einem Medienbericht bezeichnete Theo Albrecht junior seine Schwägerin Babette Albrecht wegen ihrer „teilweise peinlichen“ Auftritte in der Öffentlichkeit als „Belastung für unser Unternehmen“. Das Handelsblatt zitierte ihn mit den Worten, sein Bruder, Babettes 2012 verstorbener Mann Berthold Albrecht, „würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was hier abläuft“.

Theo junior und Berthold sind die Söhne des Aldi-Mitgründers und langjährigen Aldi-Nord-Chefs, Theo Albrecht senior. Laut dem damaligen Medienbericht ging es bei dem Zwist um die Satzung einer Stiftung, die Berthold Albrecht gegründet hatte. Dort hätten laut einer Gerichtsentscheidung zwei Töchter das Sagen und könnten in unternehmerischen Fragen bei Aldi Nord mitbestimmen, hieß es. (dpa)