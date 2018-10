Partnersuche bei Aldi: Dieser Aushang einer Frau ist zum Schießen

Wer sagt, in Zeiten von Tinder gebe es keine romantischen Kennenlern-Geschichten mehr - der sollte sich bei Aldi mal über Putenfleisch unterhalten.

München - In Zeiten des digitalen „Fastfood-Datings“ durch Tinder und Co. strahlt der Supermarkt als Kennenlern-Ort für die große Liebe beinahe eine anachronistische Romantik aus. Ja, richtig, ein Gespräch über reduziertes Putenfleisch, Boxershort-Schnäppchen am Wühltisch oder den Lieblings-Pudding ist im Zweifel immer noch eine bessere Geschichte für die späteren Enkelkinder als ein bloßer Swipe nach rechts.

Regelrechtes Hollywood-Lovestory-Potenzial hat es dann, wenn dem Liebesglück ein Aus-den-Augen-verloren-und-wiedergefunden-Plot vorausgeht.

Partnersuche bei Aldi: putenfleisch@gmx.de - das klingt fast nach Lovestory à la Hollywood

Wenn der Typ sich dann auch noch unter der E-Mail-Adresse bio-putenfleisch@gmx.de bei seiner Angebeteten meldet, dann klingt das schon sehr nach Meg Ryan, Hugh Grant und Konsorten - Romantic Comedy at it‘s best.

So ist es der Urheberin dieser Annonce in einer uns unbekannten Aldi-Filiale durchaus zu wünschen, dass sie ihren Traummann, mit dem sie sich kurz über das „30 Prozent reduzierte Bio-Putenfleisch“ unterhalten hat, auch finden wird. Für den Glauben an die Magie des analogen Kennenlernens hat sie ihr Happy End à la Hollywood auf jeden Fall verdient.

Auch interessant:

Alles anders für Millionen Leser: Aldi krempelt Prospekt radikal um

Aldi postet Bild auf Facebook - und wird prompt von Lidl bloßgestellt

Kandidaten landen bei RTL2-Show vor laufender Kamera im Bett

Mann klaut Kleinigkeit für 1,69 Euro bei Aldi - seine Strafe ist ungewöhnlich hoch

In einer Aldi-Filiale in Catrop-Rauxel klaute ein Mann einen Garnelensalat und bekam dafür eine ungewöhnlich hohe Strafe aufgebrummt. Vor allem eine Sache, die der Mann während des Diebstahls bei sich trug, wurde ihm später zum Verhängnis.

bah