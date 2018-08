Aldi passiert Fehler bei Werbung: Kunden machen sich lustig

Aldi Süd hat auf seiner Facebook-Seite ein Produkt mit blumigen Worten angepriesen und mit einem ansprechenden bunten Bild angereichert. Dabei unterlief ein kurioser Fehler, über den sich die Kunden austauschen.

Mülheim an der Ruhr - Aldi Süd hat einen Smoothie-Shaker im Angebot. Auf seiner Facebook-Seite bewirbt das Unternehmen das neue Produkt mit blumigen Worten: „Hauptsache jede Menge Obst, Gemüse und andere gesunde Zutaten. Welche Zutaten nehmt ihr am liebsten?“ und mit einem Foto, auf dem der Shaker zusammen mit zwei Getränken zu sehen ist: „Grüner oder roter Smoothie?“ steht als Frage in dem Foto.

Follower haben einen Fehler entdeckt und lachen sich schlapp: „Gute Frage. Grün oder Rot? Ich möchte ja nix sagen, Aldi Süd, aber der andere auf dem Bild ist gelb“, kommentiert ein User.

„Ich seh da nur rot und gelb...“, erkennt auch ein anderer User.

Aldi Süd hat auf das Farbenrätsel bereits reagiert : „Psssst, Michael! Bisher hat es doch keiner gemerkt!“

Ungeklärt bleibt die Frage: War diese Aktion geplant und sollte witzig sein - oder ist sie einfach nur ein peinliches Versehen?

Der Farbenfehler ist jedoch nicht das einzige Problem, das User mit dem Hinweis auf frisches Obst haben. Ein Kunde bewert sich über die Qualität der Früchte: „Wollte ja frisches Obst essen, bzw einen Datschi machen. Aber die Zwetschgen kamen vier Wochen zu früh auf in den Handel. #Frust #keinKuchenfürMama #Qualitätskontrolle?“

