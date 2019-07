Produkt von Aldi sorgt für heftige Debatten: „Ich hoffe, das kauft niemand“

So ist es halt, wenn man einen auf Umweltschutz macht, weil dies dem Image nutzt und die Kunden ein besseres Gewissen haben, beim Discounter Aldi einzukaufen. In Wirklichkeit geht es bei Aldi nur um Rendite und Wachstum. Und viele Kunden ist doch nur eines wichtig: billig. Solange aber die Käufer nicht kapieren, was sie mit dem Konsum bestimmter Produkte anstellen, werden Aldi & Co. in ihrem Sortiment auch weiterhin zahlreiche Produkte anbieten, die alles andere als umweltverträglich sind.