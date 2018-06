„Von dem Verzehr wird dringend abgeraten“: Riesiger Rückruf bei Aldi und Co.

Verbraucherschützer warnen: Salmonellen-Alarm bei Aldi, Penny und Kaufland und Co.! Welche Märkte und welche Produkte betroffen sind, erfahren Sie hier.

Update zum Aldi-Rückruf vom 25. Juni 2019, 10.00 Uhr:

Der Rückruf von Eiern der „Eifrisch-Vermarktungs-GmbH“ ist weiterhin aktuell. „Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen“, empfiehlt die Webseite lebensmittelwarnung.de des Bundesamts für Verbraucherschutz.

Update zum Aldi-Rückruf vom 22. Juni 2018, 11.38 Uhr:

Von der jüngsten Rückrufaktion wegen einer Belastung mit Salmonellen sind 120 000 Eier betroffen. Das teilte am Donnerstag das Agrarministerium in Hannover mit. Die Firma Eifrisch Vermarktung GmbH & Co. KG aus Lohne in Niedersachsen hatte tags zuvor die Eier aus ökologischer Erzeugung zurückgerufen.

Im Handel seien die Eier bei den Supermärkten Penny, Kaufland, Aldi Nord, Aldi Süd, Real, Lidl und Netto erhältlich gewesen, hieß es. Betroffen sind Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen.

Es geht um Eier des Lieferanten Janning mit der Printnummer 0-DE-0356331 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 3. und dem 7.7.2018, wie die Firma mitteilte. Im Rahmen einer Eigenuntersuchung seien Salmonellen in den Eiern nachgewiesen worden. „Von dem Verzehr dieser Eier wird dringend abgeraten“, so das Unternehmen weiter.

Der Bericht zum Aldi-Rückruf vom 20. Juni 2018:

Berlin - Betroffen sind Zehner- und Sechser-Eierpackungen der Firma Eifrisch-Vermarktungs-GmbH und Co.KG aus Lohne (Kreis Vechta) in Niedersachsen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 03.07.2018 bis 07.07.2018 mit der Chargennummer 0-DE-0356331. Das vermeldete das Portal lebensmittelwarnung.de, das von den Bundesländern und dem Bund betrieben wird, am Dienstag.

+ Salmonellen-Alarm bei Aldi und Co. © dpa / Marc Tirl /Symbolbild

Aldi-Rückruf: Diese Supermärkte und Bundesländer sind betroffen

Die entsprechenden Eier sind bei den Supermärkten Penny, Kaufland, Aldi Nord, Aldi Süd, Real, Lidl und Netto erhältlich. Folgende Bundesländer sollen betroffen sein: Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein.

Fipronil-Skandal: Immer wieder belastete Eier im Verkauf

Sechs Bundesländer waren alarmiert, als 73.000 mit Fipronil belastete Eier in den Verkauf gelangt waren. Eine Gesundheitsgefahr für Verbraucher gab es nach Einschätzung der Behörden jedoch nicht.

Im vergangenen Jahr waren massenhaft Eier mit Fipronil im Handel aufgetaucht, erst in den Niederlanden, dann auch in Deutschland und vielen weiteren Ländern. Es gab erhebliche Rückrufe von Eiern und Eierprodukten. Seitdem wird gezielt auf Fipronil getestet, im Zuge dieser Untersuchungen wurde die Überschreitung der Höchstwerte festgestellt.

mm/tz