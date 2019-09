Aldi-Schock: Kunde öffnet Salat - plötzlich springt ihm etwas entgegen

Die Aldi-Berichterstattung des Merkur muß immer wieder Kopfschütteln auslösen.

Das ist kein Laubfrosch.

Ein Fröschlein hätte den automatisierten Salathackschnitzelvorgang nicht überlebt.

In der Plastikverpackung befindet sich kein Sauerstoff, weil der die Optik des Salates während der Lagerdauer negativ beeinflußt.

Immer wieder interessant festzustellen, was Leute - nachträglich - in ihren Salat tun und veröffentlcihen.

Erinnert an die bereits filmisch verarbeiteten Versuche, durch in Restaurants mitgebrachte Kakerlaken die Zeche zu prellen.