Aldi startet Mega-Projekt - und gefährdet damit Arbeitsplätze der Konkurrenz

Einkaufen und gleich noch tanken - das geht nun bei einigen Aldi-Filialen. Künftig auch in Bayern. Doch es droht großer Schaden für die Konkurrenz.

Beim Discounter Aldi einkaufen und gleich tanken, das ist nun im baden-württembergischen Ludwigsburg und in Stuttgart-Obertürkheim möglich. Wie die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag berichtete, wurden die ersten beiden von insgesamt acht Aldi-Tankstellen in Betrieb genommen. Die nächsten Automatentankstellen sollen unter anderem auf Aldi-Süd-Parkplätzen im oberbayerischen Fürstenfeldbruck, Forchheim bei Bamberg und Wasserburg am Inn sowie im hessischen Hattersheim am Main starten.

Aldi wolle den Kunden den Einkauf "so praktisch wie möglich machen", erklärte eine Unternehmenssprecherin. "Dazu gehört auch, sie in ihrer Mobilität zu unterstützen." Aldi Süd stellt lediglich die Flächen auf den Parkplätzen zur Verfügung, hält sich aus dem operativen Betrieb der Tankstellen aber heraus. Dafür wurden Pachtverträge mit der FE-Trading Deutschland geschlossen. Die Tochter des Ölkonzerns OMV betreibt bereits in Österreich Automatentankstellen und kooperiert mit dem dortigen Aldi-Süd-Ableger Hofer.

Aldi-Konkurrenten schon in Aufruhr

In Deutschland tritt FE Trading unter der Marke Avanti an. Die Preise für Benzin und Diesel liegen laut Bericht teils deutlich unter denen der örtlichen Konkurrenz. Bewähren sich die Standorte, dürfte FE-Trading die Deutschland-Expansion schnell vorantreiben, berichtete die "Wirtschaftswoche".

Die Tankstellenbetreiber versetzt die Expansion demnach schon in Aufregung: "Für Tankstellenpächter, deren Betrieb im Einzugsgebiet der Aldi-Tankautomaten liegt, kann das dramatische Folgen haben", sagte Thomas Drott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche. "Es droht der Verlust von Arbeitsplätzen vor allem bei kleineren Tankstellen."

Aldi bietet auch Aufladestationen von Elektroautos

+ Aldi baut Elektrotankstellen in Autobahnnähe. © dpa / Silas Stein

Neben Autos mit klassischem Verbrennungsmotor können auch Elektroautos bei Aldi Süd aufladen. Anfang August kündigte der Discounter den Bau von 28 Schnellladestationen für Elektroautos an. Die Filialen mit den neuen Elektrotankstellen liegen entlang von Autobahnen. Derzeit bietet Aldi Süd bereits an mehr als 50 Filialen das Stromtanken an - und zwar kostenlos.

afp