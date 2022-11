Aldi Süd: Discounter stellt neues Angebot auf die Beine – das sind die Pläne

Von: Lisa Mayerhofer

Aldi Süd testet in den USA einen neuen Webshop, der bald nach Deutschland kommen könnte. (Archivbild) © Michael Gstettenbauer/Imago Images

Aldi Süd expandiert in den Online-Handel. Der Discounter testet in den USA einen neuen Webshop. Das Angebot könnte schon 2023 nach Deutschland kommen.

Mülheim – Aldi gerät angesichts der starken Konkurrenz und des wechselnden Konsumverhaltens der Verbraucher immer mehr unter Druck. Der einstige Vorreiter unter den Discounter konnte laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung im vergangenen Jahr nur ein Wachstum von einem Prozent verzeichnen. Zum Vergleich: Die Schwarz-Gruppe, zu der der direkte Konkurrent Lidl gehört, legte einen Zuwachs von 11,4 Prozent netto hin. Auch im Online-Handel verzeichnet Lidl Erfolge – ganz anders als der Discounter Aldi, der dem digitalen Geschäft bisher fernblieb.

Aldi Süd rollt in den USA neuen Webshop aus

Nun plant Aldi Süd einem Bericht des Handelsblatts zufolge aber eine gewaltige Online-Offensive. Demnach bringt der Discounter in den USA einen neuen Webshop für frische Lebensmittel an den Start, der als Vorlage für einen Onlinelieferdienst in Deutschland dienen könnte.

Die neue digitale Handelsplattform wird derzeit laut Aldi US mit einer ausgewählten Gruppe von US-Kunden getestet und soll schrittweise landesweit ausgerollt werden. Dafür hat sich Aldi mit dem Software-Anbieter Spryker Systems zusammengetan. „Unsere Partnerschaft mit Spryker bietet unseren Kunden eine weitere Möglichkeit, den Wert zu nutzen, den sie von Aldi erwarten“, sagt Scott Patton von Aldi USA. Über die Plattform können die Kunden Aldi-Produkte und frische Lebensmittel bestellen und sich anschließend liefern lassen.

Start eines Online-Angebots von Aldi in Deutschland schon 2023 denkbar

Nach Informationen des Handelsblatts will Aldi Süd aus der in den USA getesteten Software eine Plattform entwickeln, mit der das Unternehmen in all seinen internationalen Märkten den Online-Handel betreiben kann. Der Start eines solchen Angebots in Deutschland sei schon für das erste Halbjahr 2023 geplant, berichtet das Magazin weiter unter Berufung auf Insider. Für seine Zentrale in Mülheim an der Ruhr habe Aldi etwa 50 Stellen für E-Commerce-Spezialisten ausgeschrieben. Auf Handelsblatt-Nachfrage wollte sich der Discounter nicht zu diesem Thema äußern.