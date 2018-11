Aldi Süd: Fehler versaute Geburtstag einer Kundin

Als die Frau die Verpackung eines Aldi-Produkts öffnet, fehlt ein entscheidendes Detail. Sie postet den Fehler sofort auf Facebook.

Nürnberg - Beim Discounter Aldi Süd kaufte eine Frau aus Nürnberg eine Packung mit bunten Teelichtern. 13 unterschiedliche Buchstaben sollten den Glückwunsch „Happy Birthday“ formen und den Geburtstagstisch erleuchten. Auf der rosa Verpackung steht der Slogan „Back dich glücklich“. Als die Frau das Kerzenset öffnet, ist sie aber definitiv nicht mehr glücklich: Statt „Happy Birthday“ steht auf den Teelichtern „Happy Biythday“. Das „R“ fehlt - und die Feierstimmung jetzt wahrscheinlich auch.

Aldi antwortet sofort auf Facebook

Die Käuferin beschließt den Discounter auf das Schlamassel aufmerksam zu machen. Sie postet ein Bild von den fehlerhaften Kerzen auf der Facebook-Seite von Aldi. „Finde den Fehler...“, schreibt sie - mit einem enttäuschten Smiley. Aldi entschuldigt sich ein paar Stunden später: „Das tut uns leid. Du kannst das Set selbstverständlich in einer unserer Filialen zurückgeben.“ Ob der Fehler in mehreren Packungen oder nur in dem speziellen Kerzenset der Frau auftaucht, ist nicht bekannt.

