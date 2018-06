Frau kauft beim Aldi Eis - doch plötzlich muss ihr Kind „bitterlich“ weinen

Eine junge Mutter hat in einer Filiale des Discounters Aldi Süd Eis gekauft. Doch das hat beim Auspacken dann zu Tränen bei ihrem Kind geführt.

Mülheim an der Ruhr - Was ist bei sommerlichen Temperaturen die beste Abkühlung? Wenn man Kinder fragt, gibt es wohl nur eine richtige Antwort: ein Eis. Das dachte sich auch Aleksa Leroy und kaufte in der nächstgelegenen Aldi-Filiale für sich und ihr Kind eine große Packung mit mehreren kleinen Stieleis darin.

Die Vorfreude sei riesig gewesen, schreibt sie nun an die Pinnwand der Facebook-Seide von Aldi. Denn dort beschwerte sie sich nun darüber, dass ausgerechnet das letzte Eis, das sie ihrem Kind versprochen hatte, „leider klein“ war. Das habe dann zu „bitterlichen“ Tränen geführt. Das passende Foto hat Leroy auch gleich parat.

„Da fließen schon paar Tränen“

Die Reaktionen im Sozialen Netzwerk ließen nicht lange auf sich warten. Manch einer fand das Bild einfach nur komisch, andere kritisierten, dass ein Kind wegen solch einer Kleinigkeit nicht gleich weinen sollte. Spätestens hier wurde es der Mutter zu viel. Sie schritt ein und antwortete der Userin: „Ja mei. Hat sich so sehr aufs Eis gefreut. Da fließen schon paar Tränen.“

Zudem wurden Stimmen laut, die Leroy vorwarfen, sie wolle lediglich eine Entschädigung. User Muratcan S. schrieb stellvertretend für mehrere ähnlich klingende Posts: „Ok, du kriegst jetzt zehn Packungen Eis gratis.“ Was anderes würde sie mit diesem Post nicht bezwecken. Auch dagegen wehrte sich die junge Mutter vehement: „Nochmal an alle da draußen, ihr Menschen voller Hass. Ich heule nicht rum wegen 1,99 Euro. Kann meinem Kind das milliardenfache an Eis besorgen.“ Es sei lediglich so süß und klein gewesen.

Aldi Süd mit Stellungnahme

Auch der Discounter selbst sah sich zu einer kurzen Stellungnahme genötigt: „Hallo Aleksa, das tut uns leid“, schrieb die Facebook-Seite von Aldi Süd als Kommentar unter das Bild. Und weiter: „Wir hoffen, dass dein Kind mittlerweile wieder lächeln kann. Selbstverständlich könnt Ihr die Packung mit dem Eis in einer unserer Filialen zurückgeben.“

Ob das die Tränen trocknen konnte, oder ob das kleine Kind dann doch noch ein schönes, großes Eis bekam, ist nicht bekannt.

