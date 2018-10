Frau kauft Produkt bei Aldi - was sie bekommt, hat sie wohl nicht erwartet

Eine Frau hat ein gewöhnliches Haushaltsprodukt beim Discounter Aldi Süd gekauft. Doch mit dem, was sie bekam, hat sie wohl nicht wirklich gerechnet. Auf Facebook zeigt sie ihre Entdeckung.

München - Von außergewöhnlichen Angeboten bis hin zu ganz alltäglichen Dingen: Beim Discounter Aldi Süd bekommt man fast alles. Doch manchmal erleben die Kunden auch Überraschungen mit ihren eingekauften Waren. Eine Frau aus Bayern hat bei Aldi ein normales Haushaltsprodukt gekauft - doch mit dem, was sie bekam, hat sie wahrscheinlich nicht gerechnet.

Sie erwarb bei dem Discounter Müllbeutel - doch diese waren etwas Besonderes. Statt dass die Kundin nämlich viele Müllbeutel zum Abreißen bekam, stellte sich heraus, dass sie alle zusammenhingen, also einen großen und sehr langen einzelnen Müllbeutel bildeten. Warum sie statt mehreren nur einen langen Müllbeutel von Aldi Süd bekam, ist nicht geklärt. Vermutlich handelt es sich um einen Produktionsfehler.

Aldi Süd: Familie kauft außergewöhnlichen Müllbeutel - und nimmt es mit Humor

Auf der Facebook-Seite von Aldi Süd zeigt die Kundin ihre Entdeckung in einem Video (Hier geht es direkt zu dem Video auf der Facebook-Seite von Aldi Süd). Dass sie statt vieler Müllbeutel nur einen einzigen sehr langen für ihr Geld bekam, nahmen sie und ihre Familie allerdings mit Humor. In dem Video ist zu sehen, wie die Familie Luft in den Beutel pumpt. Der reicht bereits einmal vom Sofa hinüber in die offene Küche und wieder zurück.

Am Schluss wird der Beutel sogar zu lang für ihr Zuhause - und es ist noch immer ein längerer Rest übrig, in den noch keine Luft gepumpt wurde. „Frage: Gibt's für diese Größe der Müllbeutel auch den passenden Eimer bei euch?“, schreibt die Aldi-Kundin zu ihrem Facebook-Video. Versehen ist der Post außerdem mit einem „Kreativ“-Emoji.

Frau kauft endlosen Müllbeutel bei Aldi Süd: Facebook-Nutzer finden es lustig

Das finden auch andere Aldi-Kunden witzig und reagieren mit Likes oder Lach-Emojis auf das Video. Das Team von Aldi Süd kommentiert das Video allerdings nicht. Der Verlust für die Familie sollte allerdings verschmerzbar sein. In der Regel liegt der Preis für normale Müllbeutel bei Aldi Süd nämlich bei unter einem Euro.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kunden von ihrem Einkauf bei Aldi überrascht werden. Eine Frau bestellte vor kurzem ein Fotobuch bei dem Discounter - doch über das Ergebnis ärgerte sie sich. Eine andere Kundin wurde nach Jahren von ihrem Aldi-Produkt überrascht: Ein dort erworbener Glastisch explodierte plötzlich ohne Vorwarnung.

sch