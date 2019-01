Aldi Süd: Kunde erhebt schwere Vorwürfe - er beobachtete Vorfall an der Kasse

Da der Sinn von Testkäufern ist, unerkannt zu bleiben, stellt sich die berechtigte Frage wie der Ku de gleich 4 davon erkannt haben will.

Und im unglaublichen Fall das es 4 waren, so halte ich es persönlich für sehr unwahrscheinlich, daß diese sich untereinander abgesprochen haben. In aller Regel sind diese Testkäufern extrem verschwiegen.

Wenn zufällig 4 zeitgleich in dieser Filiale waren, ist es aber mehr als unglaubwürdig das diese vorhersehen könnten das exakt in diesem Zeitraum genau diese Kassiererin an der Kasse sitzt. Und keine andere und such keine weitere Kasse geöffnet hat.

Insgesamt wirkt all das sehr fragwürdig.

Olli