„Bin echt sauer“: Über ein Aldi-Angebot ärgern sich viele Kunden

OMG - das tägliche Aldi-Bashing geht unvermindert weiter!!! Was für eine Tragödie, es war was ausverkauft. Hat doch jeder schon mal erlebt und mitgemacht. Was soll also der ganze Bowhow?? Liebe Enttäuschten, werft euch am Besten hintern Zug, aber verschont die Welt mit diesen dramaturgisch aufgebauschten und völlig überbewerteten Kommentaren - Gleiches gilt übrigens für die MM-Redaktion!