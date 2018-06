Aldi Süd: Kundin macht ekelhaften Fund in Banane - und befürchtet Schlimmes

Eine junge Kölnerin hat in einer Aldi-Banane einen überaus ekligen Fund gemacht. Sie befürchtet Schlimmes - das ist die Reaktion des Discounters.

Köln - Als Andreea Brancoveanu Cincă am vergangenen Freitag eine Banane essen wollte, traute sie ihren Augen kaum. Wo sie gelblich-weißes Fruchtfleisch erwartete, entdeckte die junge Kölnerin rote Brocken unter der Bananenschale. Schnell machte sie mit ihrem Smartphone ein Video, das sie auf die Facebook-Seite von Aldi Süd - bei dem Discounter hatte sie die Banane gekauft - postete.

Sie erzählt, dass sie auf dem Weg zur Arbeit eine Banane essen wollte. „Gestern“, also am 31. Mai, „habe ich das bei Aldi gekauft“, berichtet Cincă und zeigt die bereits aufgebrochene Bananenschale und deren Inhalt. Man erkennt deutlich die roten Flecken im Fleisch. „Ich kann das nicht verstehen. Was kann das denn sein?“, fragt sie sich und dreht die Banane immer wieder in ihrer Hand.

Video: Infizierte Banane? Frau macht Ekelfund bei Aldi

Ihr Video garniert sie mit dem Kommentar: „Hallo, Ich kaufe sehr oft bei Aldi. Bis jetzt hatte ich gar kein Problem. Gestern aber habe ich Bananen gekauft und was ich gefunden habe war wirklich schlimm.“

Etwas vehementer werdend, fordert Sie zum Schluss: „Vielleicht könnten Sie das weitergeben. Das ist nicht gut für uns, die Kunden, aber auch für Sie.“ Kurz darauf, Cincă hatte sich in der Zwischenzeit wohl im Internet informiert, hat die junge Frau plötzlich sogar Angst, die Flecken könnten womöglich eine Krankheit übertragen, nämlich HIV.

Aldi erklärt: „Bewusste Falschmeldung“

Der Discounter reagierte schnell: Die Färbung sei lediglich Zeichen einer Mangelerscheinung, erklärte Aldi. „Dass angeblich durch die Bananen HIV oder andere Krankheiten übertragen werden sollen, ist eine bewusste Falschmeldung, die bereits öfters auf Facebook und anderswo kursierte. Normalerweise werden Bananen, die nicht unseren Qualitätsstandards entsprechen, bereits vorher aussortiert.“ Das sei bei dieser Frucht wohl nicht geschehen. Die Kundin könne die Banane problemlos umtauschen und ihr Geld zurückerhalten, so Aldi Süd.

Immer wieder machen Kunden Ekel-Funde bei Aldi - kürzlich auch in einer Erdbeer-Schale. Der Konzern nahm bereits dazu Stellung. Schon vor einigen Wochen machte eine andere Frau eine ekelerregende Entdeckung. Außerdem wurde jüngst ein Produkt wegen Salmonellen-Gefahr zurückgerufen. Und: Eine Kundin kaufte Grillkohle bei Aldi Süd und erlebte dann eine böse Überraschung.

